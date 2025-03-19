https://ria.ru/20250319/minzdrav-2005998011.html
Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии
Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии - РИА Новости, 19.03.2025
Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии
Минздрав России зарегистрировал инновационное отечественное лекарство для терапии системной склеродермии с препаратом дивозилимаб, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:55:00+03:00
2025-03-19T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал инновационное отечественное лекарство для терапии системной склеродермии с препаратом дивозилимаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика Biocad, добавив, что ранее он применялся только для лечения рассеянного склероза. "Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило применение препарата дивозилимаб, разработанного учеными Biocad для терапии рассеянного склероза, в новом показании – системная склеродермия. Дивозилимаб стал первым оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для лечения пациентов с системной склеродермией, зарегистрированным в России", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что препарат называется "Ивлизи". Отмечается, что безопасность и эффективность дивозилимаба в терапии пациентов с системной склеродермией были изучены в ходе клинического исследования, участие в котором приняли более 160 человек из России и Белоруссии. Согласно результатам исследования, после 48 недель терапии у участников отмечалось значимое улучшение со стороны патологических изменений кожи, а именно снижался отек и уплотнение кожи. Как отметили в компании, системная склеродермия чаще встречается у женщин в возрасте 30-50 лет, однако первые признаки заболевания нередко проявляются в более молодом возрасте. Средняя распространенность заболевания в России составляет до 7 человек на 100 тысяч населения. В марте 2023 года Минздрав России зарегистрировал дивозилимаб для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарственное средство входит в перечни "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (ЖНВЛП), и лекарственных препаратов, применяемых при лечении "Высокозатратных нозологий". В терапии системной склеродермии препарат будет назначаться врачом-ревматологом.
https://ria.ru/20241023/sintez-1979477582.html
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общество, здоровье - общество, россия, белоруссия, biocad, медицина
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Biocad, Медицина
Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для лечения склеродермии
Минздрав зарегистрировал препарат Ивлизи для лечения системной склеродермии
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал инновационное отечественное лекарство для терапии системной склеродермии с препаратом дивозилимаб, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика Biocad, добавив, что ранее он применялся только для лечения рассеянного склероза.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило применение препарата дивозилимаб, разработанного учеными Biocad для терапии рассеянного склероза, в новом показании – системная склеродермия. Дивозилимаб стал первым оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для лечения пациентов с системной склеродермией, зарегистрированным в России", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что препарат называется "Ивлизи".
Отмечается, что безопасность и эффективность дивозилимаба в терапии пациентов с системной склеродермией были изучены в ходе клинического исследования, участие в котором приняли более 160 человек из России и Белоруссии. Согласно результатам исследования, после 48 недель терапии у участников отмечалось значимое улучшение со стороны патологических изменений кожи, а именно снижался отек и уплотнение кожи.
Как отметили в компании, системная склеродермия чаще встречается у женщин в возрасте 30-50 лет, однако первые признаки заболевания нередко проявляются в более молодом возрасте. Средняя распространенность заболевания в России составляет до 7 человек на 100 тысяч населения.
В марте 2023 года Минздрав России зарегистрировал дивозилимаб для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарственное средство входит в перечни "Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (ЖНВЛП), и лекарственных препаратов, применяемых при лечении "Высокозатратных нозологий". В терапии системной склеродермии препарат будет назначаться врачом-ревматологом.