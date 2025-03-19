https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006047498.html

В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске

В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске - РИА Новости, 19.03.2025

В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске

Речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:56:00+03:00

2025-03-19T18:56:00+03:00

2025-03-19T18:56:00+03:00

происшествия

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. "Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз (в превентивных мерах – ред.)", - сказал собеседник. Также, по словам собеседника, новых данных об эвакуированных нет. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе 6 детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

минусинск

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происшествия, минусинск