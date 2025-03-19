https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006047498.html
В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске
В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске - РИА Новости, 19.03.2025
В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске
Речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:56:00+03:00
2025-03-19T18:56:00+03:00
2025-03-19T18:56:00+03:00
происшествия
минусинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006030733_0:102:964:644_1920x0_80_0_0_c9485fba928d25284482926f27a7ea2a.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. "Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз (в превентивных мерах – ред.)", - сказал собеседник. Также, по словам собеседника, новых данных об эвакуированных нет. Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе 6 детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
минусинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006030733_0:12:964:734_1920x0_80_0_0_ee4864c064650195692e1f9d9aed3479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск
В МЧС опровергли сообщения о прорыве дамбы в Минусинске
МЧС: в Минусинске прорвало временную земляную насыпь для предотвращения паводка
КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз (в превентивных мерах – ред.)", - сказал собеседник.
Также, по словам собеседника, новых данных об эвакуированных нет.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов.
Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе 6 детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска
Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.