https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006015412.html

В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей - РИА Новости, 19.03.2025

В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:04:00+03:00

2025-03-19T17:04:00+03:00

2025-03-19T17:06:00+03:00

происшествия

минусинск

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для оказания помощи людям в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)