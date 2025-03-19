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В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей - РИА Новости, 19.03.2025
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17:04 19.03.2025 (обновлено: 17:06 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006015412.html
В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей
В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей - РИА Новости, 19.03.2025
В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей
Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:04:00+03:00
2025-03-19T17:06:00+03:00
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что для оказания помощи людям в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
минусинск
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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей

В Минусинск направили аэромобильную группу спасателей из-за угрозы подтопления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей направлена в город Минусинск Красноярского края, где возникла угроза подтопления 120 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из-за резкого потепления и активного снеготаяния в Минусинске произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса, которая была воздвигнута в превентивных целях. Существует угроза подтопления 120 жилых домов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для оказания помощи людям в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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