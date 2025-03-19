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Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 19.03.2025
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16:32 19.03.2025 (обновлено: 18:16 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/minoborony-2006005868.html
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 19.03.2025
Россия и Украина провели обмен пленными
Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:32:00+03:00
2025-03-19T18:16:00+03:00
россия
киев
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.&quot;Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи&quot;, — уточнили в ведомстве.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставили возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — указали в ведомстве.В министерстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.Накануне о предстоящем обмене пленными и передаче Киеву в качестве жеста доброй воли тяжелораненых военных ВСУ президент России Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа.
https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html
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Возвращение из плена российских бойцов
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
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россия, киев, украина, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, общество
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
Россия и Украина провели обмен пленными

Минобороны: в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 175 военных

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«

"Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.

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Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставили возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — указали в ведомстве.
В министерстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Накануне о предстоящем обмене пленными и передаче Киеву в качестве жеста доброй воли тяжелораненых военных ВСУ президент России Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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