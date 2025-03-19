https://ria.ru/20250319/minoborony-2006005868.html

Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными - РИА Новости, 19.03.2025

Россия и Украина провели обмен пленными

Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:32:00+03:00

2025-03-19T16:32:00+03:00

2025-03-19T18:16:00+03:00

россия

киев

специальная военная операция на украине

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Москва и Киев провели обмен пленными, с подконтрольной противнику территории вернули 175 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также бойцам предоставили возможность связаться с родственниками."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — указали в ведомстве.В министерстве также отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.Накануне о предстоящем обмене пленными и передаче Киеву в качестве жеста доброй воли тяжелораненых военных ВСУ президент России Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа.

https://ria.ru/20241102/plennye-1981598226.html

https://ria.ru/20250318/ljudi-2005797945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение из плена российских бойцов Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военнослужащими 2025-03-19T16:32 true PT0M30S

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россия, киев, украина, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, общество