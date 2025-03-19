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Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 19.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:21 19.03.2025 (обновлено: 11:53 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/mihalkov-2005900662.html
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 19.03.2025
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Народный артист России Никита Михалков назвал публикации о своей госпитализации фейком. Режиссёр недавно только вернулся с гастролей, сообщили РИА Новости в его РИА Новости, 19.03.2025
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культура
воронеж
россия
никита михалков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков назвал публикации о своей госпитализации фейком. Режиссёр недавно только вернулся с гастролей, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее в Telegram-канале Short появилась публикация о том, что Михалкова якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем. "В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже, - цитирует режиссера его пресс-служба. Также Михалков пожелал здоровья тем, кто публикует эти домыслы. Он рассказал, что уже снял очередной выпуск "Бесогона", который выйдет в конце этой недели.
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воронеж, россия, никита михалков
Культура, Воронеж, Россия, Никита Михалков
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации

Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации

© РИА НовостиНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков назвал публикации о своей госпитализации фейком. Режиссёр недавно только вернулся с гастролей, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале Short появилась публикация о том, что Михалкова якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем.
"В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже, - цитирует режиссера его пресс-служба.
Также Михалков пожелал здоровья тем, кто публикует эти домыслы. Он рассказал, что уже снял очередной выпуск "Бесогона", который выйдет в конце этой недели.
Никита Михалков на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля. Архив - РИА Новости, 1920, 21.10.2015
Биография Никиты Михалкова
21 октября 2015, 01:29
 
КультураВоронежРоссияНикита Михалков
 
 
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