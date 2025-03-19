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Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 19.03.2025
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Народный артист России Никита Михалков назвал публикации о своей госпитализации фейком. Режиссёр недавно только вернулся с гастролей, сообщили РИА Новости в его РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:21:00+03:00
2025-03-19T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков назвал публикации о своей госпитализации фейком. Режиссёр недавно только вернулся с гастролей, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее в Telegram-канале Short появилась публикация о том, что Михалкова якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем. "В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. Но к радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже, - цитирует режиссера его пресс-служба. Также Михалков пожелал здоровья тем, кто публикует эти домыслы. Он рассказал, что уже снял очередной выпуск "Бесогона", который выйдет в конце этой недели.
https://ria.ru/20151021/1304615499.html
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воронеж, россия, никита михалков
Культура, Воронеж, Россия, Никита Михалков
Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации