https://ria.ru/20250319/migranty-2006078047.html
США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов
США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов - РИА Новости, 19.03.2025
США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов
США введут еще больше санкций против Венесуэлы, если Каракас не будет принимать обратно депортируемых Вашингтоном мигрантов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:08:00+03:00
2025-03-19T22:08:00+03:00
2025-03-19T22:08:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_e6596154e2c893e9fb86f6797c460624.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США введут еще больше санкций против Венесуэлы, если Каракас не будет принимать обратно депортируемых Вашингтоном мигрантов, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Режим (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро должен принять обратно всех венесуэльских иностранцев, депортированных Соединенными Штатами... Мы введем новые и более суровые санкции в случае любого невыполнения этого требования или задержки", - сообщила она на брифинге. По словам Брюс, Вашингтон в особенности заинтересован в том, чтобы Каракас принимал обратно венесуэльских граждан, обвиняемых в убийствах, насильственных преступлениях и торговле людьми.
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_192:0:1809:1213_1920x0_80_0_0_7ff20483c2f9381266e7b30a23083323.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас
В мире, Венесуэла, Каракас
США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов
Госдеп: США введут новые санкции, если Каракас не примет депортируемых мигрантов