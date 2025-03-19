https://ria.ru/20250319/migranty-2006078047.html

США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов

США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов - РИА Новости, 19.03.2025

США пообещали Венесуэле больше санкций за отказ принять назад мигрантов

США введут еще больше санкций против Венесуэлы, если Каракас не будет принимать обратно депортируемых Вашингтоном мигрантов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:08:00+03:00

2025-03-19T22:08:00+03:00

2025-03-19T22:08:00+03:00

в мире

венесуэла

каракас

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США введут еще больше санкций против Венесуэлы, если Каракас не будет принимать обратно депортируемых Вашингтоном мигрантов, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Режим (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро должен принять обратно всех венесуэльских иностранцев, депортированных Соединенными Штатами... Мы введем новые и более суровые санкции в случае любого невыполнения этого требования или задержки", - сообщила она на брифинге. По словам Брюс, Вашингтон в особенности заинтересован в том, чтобы Каракас принимал обратно венесуэльских граждан, обвиняемых в убийствах, насильственных преступлениях и торговле людьми.

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

венесуэла

каракас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас