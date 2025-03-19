https://ria.ru/20250319/melnik-2005865458.html

Греческие журналисты собирают подписи в поддержку Геннадия Мельника

Греческие журналисты собирают подписи в поддержку Геннадия Мельника - РИА Новости, 19.03.2025

Греческие журналисты собирают подписи в поддержку Геннадия Мельника

Греческие журналисты собирают подписи за пересмотр решения о приостановке аккредитации корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника, текст письма... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:26:00+03:00

2025-03-19T04:26:00+03:00

2025-03-19T04:26:00+03:00

в мире

афины

греция

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15013/72/150137234_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_917dd95607d69dca254306b3645b88b5.jpg

АФИНЫ, 19 мар - РИА Новости. Греческие журналисты собирают подписи за пересмотр решения о приостановке аккредитации корреспондента РИА Новости в Афинах Геннадия Мельника, текст письма опубликовали газета "Эфимерида тон синдактон", сайт "Телевидение без границ" tvxs.gr, информационные сайты Zougla, Newsbreak и Olympia, другие СМИ. "Отказ в ежегодной просьбе о продлении аккредитации российского корреспондента в Афинах Геннадия Мельника вызвал резонанс. В письме греческие журналисты собирают подписи за пересмотр решения о приостановке аккредитации корреспондента РИА Новости после 12 лет его работы и 20 лет работы агентства в Греции", - пишет газета и приводит полный текст петиции. "Мы с удивлением узнали, что после нескольких месяцев рассмотрения министерство иностранных дел Греции приняло решение отклонить ежегодную просьбу о продлении аккредитации российского корреспондента в Афинах Геннадия Мельника. Мы считаем, что любое ограничение деятельности журналиста, чей профессиональный статус, приверженность этике и добросовестность не вызывают сомнений, как в случае с Геннадием Мельником на протяжении 12 лет работы, является ударом по свободе прессы, беспрепятственному обмену идеями и информацией между различными обществами и нарушением основных прав человека, тем более, когда лишение аккредитации происходит безосновательно", - пишут греческие журналисты. "Некоторым из нас довелось профессионально пересечься с работой нашего уважаемого коллеги, который за годы работы в Греции с особым интересом освещал многие вопросы, имеющие важное значение для нашей страны, способствующие взаимопониманию, особенно когда мнения расходятся, и завоевавшие огромную международную популярность, благодаря доступу его медиагруппы не только к русскоязычной, но и к широкой международной аудитории", - говорится в письме. Авторы письма приводят комментарий генсекретаря Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреша РИА Новости о том, что фактическая высылка Мельника выходит далеко за рамки положений санкций ЕС, которые касаются ограничения доступа и распространения информации медиагруппы "Россия сегодня", включающей агентство РИА Новости, а не запрета всем ее журналистам работать на территории ЕС. Журналисты просят ответственных лиц в греческом правительстве вновь рассмотреть просьбу о продлении аккредитации российского журналиста, чтобы не закрывать корреспондентский пункт, который работает в Афинах уже 20 лет, и не продолжать спираль контрмер против греческих журналистов или дипломатов, объявленных российским правительством, "особенно в то время, когда идет поиск путей взаимопонимания между многими международными державами". Авторы письма призывают все заинтересованные стороны, независимо от их национальной, политической, религиозной или иной принадлежности, и в первую очередь журналистские организации и СМИ Греции, проявить солидарность и выдвинуть требования об отмене всех ограничений и любых форм преследования журналистов, откуда бы они ни исходили. Свои подписи под письмом поставили более 100 журналистов, хорошо известные в стране и работающие в печатных и в электронных СМИ, на телевидении, радио.

https://ria.ru/20250313/gretsiya-2004693634.html

https://ria.ru/20250313/otsenka-2004790813.html

https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афины, греция, евросоюз