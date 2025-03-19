https://ria.ru/20250319/medvedev-2005992310.html
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских дронов на Кубани, заявил о необходимости того, чтобы США выполнили свою посредническую РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:24:00+03:00
2025-03-19T15:24:00+03:00
2025-03-19T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских дронов на Кубани, заявил о необходимости того, чтобы США выполнили свою посредническую миссию. "Верить нельзя в этом смысле, но самое главное не в этом. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую должны провести. Посмотрим, что они сделают", - сказал Медведев журналистам. "В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим", - подчеркнул Медведев. Ранее атака украинских дронов была отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа была приостановлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани
Медведев об атаке БПЛА ВСУ на Кубани: США должны выполнить посредническую миссию