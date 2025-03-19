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Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/medvedev-2005992310.html
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских дронов на Кубани, заявил о необходимости того, чтобы США выполнили свою посредническую РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:24:00+03:00
2025-03-19T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
краснодарский край
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских дронов на Кубани, заявил о необходимости того, чтобы США выполнили свою посредническую миссию. "Верить нельзя в этом смысле, но самое главное не в этом. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую должны провести. Посмотрим, что они сделают", - сказал Медведев журналистам. "В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим", - подчеркнул Медведев. Ранее атака украинских дронов была отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа была приостановлена.
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в мире, сша, россия, краснодарский край, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Краснодарский край, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал атаку украинских дронов на Кубани

Медведев об атаке БПЛА ВСУ на Кубани: США должны выполнить посредническую миссию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских дронов на Кубани, заявил о необходимости того, чтобы США выполнили свою посредническую миссию.
«
"Верить нельзя в этом смысле, но самое главное не в этом. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую должны провести. Посмотрим, что они сделают", - сказал Медведев журналистам.
"В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим", - подчеркнул Медведев.
Ранее атака украинских дронов была отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа была приостановлена.
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКраснодарский крайДмитрий Медведев
 
 
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