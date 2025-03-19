https://ria.ru/20250319/medvedev-2005852089.html

Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа

Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Медведев пошутил о разговоре Путина и Трампа

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:15:00+03:00

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россия

сша

дмитрий медведев

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

дональд трамп

америка

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил в социальной сети X на английском языке, что РФ и США в столовой, в меню - брюссельская капуста, британская рыба с чипсами, парижский петух и котлета по-киевски.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире."Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею - в столовой есть только Россия и Америка. В меню: легкие закуски - брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо - котлета по-киевски. Приятного аппетита!" - написал Медведев.Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил телеканалу Sky News, что Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров.

https://ria.ru/20250319/zelenskij-2005852983.html

https://ria.ru/20250319/zaharova-2005848628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий медведев, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, америка