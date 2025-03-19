https://ria.ru/20250319/maslo-2005860834.html

Врач назвала самые полезные масла

Врач назвала самые полезные масла - РИА Новости, 19.03.2025

Врач назвала самые полезные масла

Наиболее полезными маслами считаются льняное, кунжутное и тыквенное, их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:14:00+03:00

2025-03-19T03:14:00+03:00

2025-03-19T05:08:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наиболее полезными маслами считаются льняное, кунжутное и тыквенное, их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "На первом месте —льняное масло, потом кунжутное масло, тыквенное масло также полезно. Эти масла снижают уровень холестерина и в работе желудочно-кишечного тракта оказывают такой мягкий противовоспалительный эффект", — объяснила она. Врач рекомендовала употреблять их в сочетании с другими продуктами и добавлять их уже в готовые каши или супы. При этом гастроэнтеролог предупредила, что прием масел натощак может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.

https://ria.ru/20250318/gastroenterolog-2005616295.html

https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество