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Врач назвала самые полезные масла - РИА Новости, 19.03.2025
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03:14 19.03.2025 (обновлено: 05:08 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/maslo-2005860834.html
Врач назвала самые полезные масла
Врач назвала самые полезные масла - РИА Новости, 19.03.2025
Врач назвала самые полезные масла
Наиболее полезными маслами считаются льняное, кунжутное и тыквенное, их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:14:00+03:00
2025-03-19T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наиболее полезными маслами считаются льняное, кунжутное и тыквенное, их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "На первом месте —льняное масло, потом кунжутное масло, тыквенное масло также полезно. Эти масла снижают уровень холестерина и в работе желудочно-кишечного тракта оказывают такой мягкий противовоспалительный эффект", — объяснила она. Врач рекомендовала употреблять их в сочетании с другими продуктами и добавлять их уже в готовые каши или супы. При этом гастроэнтеролог предупредила, что прием масел натощак может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.
https://ria.ru/20250318/gastroenterolog-2005616295.html
https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html
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общество, здоровье - общество
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Врач назвала самые полезные масла

Гастроэнтеролог Багатова назвала кунжутное и тыквенное масла самыми полезными

© Depositphotos.com / al1962Льняное масло
Льняное масло - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Depositphotos.com / al1962
Льняное масло . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наиболее полезными маслами считаются льняное, кунжутное и тыквенное, их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"На первом месте —льняное масло, потом кунжутное масло, тыквенное масло также полезно. Эти масла снижают уровень холестерина и в работе желудочно-кишечного тракта оказывают такой мягкий противовоспалительный эффект", — объяснила она.
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Врач рекомендовала употреблять их в сочетании с другими продуктами и добавлять их уже в готовые каши или супы.
При этом гастроэнтеролог предупредила, что прием масел натощак может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.
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