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Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса - РИА Новости, 19.03.2025
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20:08 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/mask-2006063265.html
Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса
Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса - РИА Новости, 19.03.2025
Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса
Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск скорректировал собственные прогнозы по колонизации Марса, удлинив ее сроки с 20 до... РИА Новости, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск скорректировал собственные прогнозы по колонизации Марса, удлинив ее сроки с 20 до 30 лет. Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, в которой говорилось, что, по мнению Маска, на Марсе будет жить миллион человек через 20 лет. "В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - написал Маск в соцсети Х. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. При этом Маск также заявлял, что, по его мнению, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
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марс, россия, сша, илон маск, кирилл дмитриев, spacex, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Марс, Россия, США, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, SpaceX, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Маск скорректировал прогнозы по колонизации Марса

Маск удлинил сроки колонизации Марса с 20 до 30 лет

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск скорректировал собственные прогнозы по колонизации Марса, удлинив ее сроки с 20 до 30 лет.
Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, в которой говорилось, что, по мнению Маска, на Марсе будет жить миллион человек через 20 лет.
"В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - написал Маск в соцсети Х.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. При этом Маск также заявлял, что, по его мнению, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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30 декабря 2024, 01:38
 
МарсРоссияСШАИлон МаскКирилл ДмитриевSpaceXРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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