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Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla - РИА Новости, 19.03.2025
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20:08 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/mask-2006062771.html
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla - РИА Новости, 19.03.2025
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla
Американский предприниматель, владелец компании Tesla и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что акты вандализма против РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:08:00+03:00
2025-03-19T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании Tesla и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди. Маск ранее написал в соцсети Х, что, по его мнению, большинство атак против компании Tesla совершают "проплаченные агитаторы". "Для меня правда стало шоком, что существует такой уровень ненависти и насилия со стороны левых... Tesla - мирная компания, мы никогда не делали ничего вредного, я никогда не делал ничего вредного... Я думаю, мы просто имеем дело с психически неуравновешенными, это проявление какого-то психического расстройства, иначе в этом просто нет никакого смысла", - заявил Маск в интервью телеканалу Fox News. Ранее газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla

Маск: акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании Tesla и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что акты вандализма против Tesla совершают психически неуравновешенные люди.
Маск ранее написал в соцсети Х, что, по его мнению, большинство атак против компании Tesla совершают "проплаченные агитаторы".
«
"Для меня правда стало шоком, что существует такой уровень ненависти и насилия со стороны левых... Tesla - мирная компания, мы никогда не делали ничего вредного, я никогда не делал ничего вредного... Я думаю, мы просто имеем дело с психически неуравновешенными, это проявление какого-то психического расстройства, иначе в этом просто нет никакого смысла", - заявил Маск в интервью телеканалу Fox News.
Ранее газета Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motors
 
 
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