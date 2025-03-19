https://ria.ru/20250319/mask-2005870692.html

Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT

Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT - РИА Новости, 19.03.2025

Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT

Американский предприниматель Илон Маск поддержал призыв вставить рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди в чат-бот ChatGPT и попросить... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:53:00+03:00

2025-03-19T05:53:00+03:00

2025-03-19T05:53:00+03:00

в мире

сша

даллас

техас

илон маск

мартин лютер кинг

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал призыв вставить рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди в чат-бот ChatGPT и попросить искусственный интеллект рассказать, убило ли бывшего американского лидера Центральное разведывательное управление США. Маск обратил внимание на пост пользователя в социальной сети X, который написал, может ли кто-нибудь скопировать и вставить рассекреченные документы об убийстве экс-президента в чат-бот ChatGPT и сообщить, убило ли ЦРУ Кеннеди. Маск ответил на пост двумя эмодзи: смеющимся и 100%. Ранее США опубликовали рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди еще к 2017 году, но и президент США Дональд Трамп, и занимавший этот пост между двумя его сроками Джо Байден дали разведке отсрочку, чтобы оценить, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. Немногочисленные документы, опубликованные тогда, не стали сенсацией. Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005865283.html

https://ria.ru/20250318/minjust-2005812610.html

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даллас

техас

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, даллас, техас, илон маск, мартин лютер кинг, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)