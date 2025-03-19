https://ria.ru/20250319/mask-2005862153.html

Маск поблагодарил Трампа за благополучное возвращение астронавтов

Маск поблагодарил Трампа за благополучное возвращение астронавтов - РИА Новости, 19.03.2025

Маск поблагодарил Трампа за благополучное возвращение астронавтов

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X поблагодарил президента США Дональда Трампа за приоритетность миссии по возвращению на Землю... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:33:00+03:00

2025-03-19T03:33:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X поблагодарил президента США Дональда Трампа за приоритетность миссии по возвращению на Землю астронавтов на космическом корабле Crew Dragon, кроме того, бизнесмен поздравил НАСА и свою компанию SpaceX с благополучным завершением полета. Ранее космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды. Посадка состоялась во вторник в 17.57 по времени Восточного побережья США (00.57 мск среды мск) после выхода корабля из орбиты и вхождения в атмосферу Земли. "Поздравляю SpaceX и НАСА с еще одним благополучным возвращением астронавтов! Спасибо президенту Трампу за приоритетность этой миссии!" - написал Маск. На Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор - участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Их возвращение на Starliner сочли небезопасным, в НАСА приняли решение вернуть их с помощью Crew Dragon. С этой целью старт миссии Crew-9 был перенесён, а состав экипажа сокращён. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри (Бутчем) Уилмором и Сунитой (Суни) Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС. Трамп ранее обвинил в случившемся своего предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение Уилмор и Уильямс неоднократно откладывалось. Трамп заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью. О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, было объявлено в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20250319/kosmos-2005851787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, сша, флорида, дональд трамп, илон маск, джо байден, наса, spacex