Рейтинг@Mail.ru
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 19.03.2025 (обновлено: 14:10 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/makgregor-2005886658.html
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:19:00+03:00
2025-03-19T14:10:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_f9542d747174c02d8a60ced128c496c9.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки", — предупредил Макгрегор.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html
https://ria.ru/20250319/provokatsii-2005852304.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0d3b064ce1d599f6bd620536b6d27245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

Макгрегор: тема членства Украины в НАТО лишит США рычагов влияния в переговорах

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки", — предупредил Макгрегор.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
03:09
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Раде сделали неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа
01:16
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала