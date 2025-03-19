https://ria.ru/20250319/makgregor-2005886658.html

"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:19:00+03:00

2025-03-19T09:19:00+03:00

2025-03-19T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки", — предупредил Макгрегор.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html

https://ria.ru/20250319/provokatsii-2005852304.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша