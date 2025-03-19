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"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.03.2025
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:19:00+03:00
2025-03-19T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У США не будет рычагов давления в переговорах по Украине, если вопрос ее присоединения к Североатлантическому альянсу не будет снят с повестки, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки", — предупредил Макгрегор.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
"Нет рычагов". В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
Макгрегор: тема членства Украины в НАТО лишит США рычагов влияния в переговорах