https://ria.ru/20250319/loknya-2005943291.html
Жительница курского села рассказала, как подавала сигналы военным
Жительница курского села рассказала, как подавала сигналы военным - РИА Новости, 19.03.2025
Жительница курского села рассказала, как подавала сигналы военным
Жительница курского села Казачья Локня Наталья Щеглова рассказала РИА Новости, что специально развешивала белье на улице, чтобы военные видели, что тут живут... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:14:00+03:00
2025-03-19T13:14:00+03:00
2025-03-19T13:14:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мар – РИА Новости. Жительница курского села Казачья Локня Наталья Щеглова рассказала РИА Новости, что специально развешивала белье на улице, чтобы военные видели, что тут живут мирные люди, и не стреляли. Ранее российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. "Мы в доме жили. На улице развешивали вещи, чтобы было видно, что здесь гражданские, чтобы они видели, что здесь люди живут, чтобы не стреляли в нашу сторону", - рассказала Щеголова. Сейчас женщина вместе с 10-летним сыном Сережей находятся в пункте временного пребывания, куда их из освобожденной Казачьей Локни эвакуировали российские военные. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта, а об освобождении Казачьей Локни - 12 марта. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ.
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Жительница курского села рассказала, как подавала сигналы военным
Жительница Казачьей Локни развешивала белье на улице, чтобы военные не стреляли
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 мар – РИА Новости. Жительница курского села Казачья Локня Наталья Щеглова рассказала РИА Новости, что специально развешивала белье на улице, чтобы военные видели, что тут живут мирные люди, и не стреляли.
Ранее российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории.
"Мы в доме жили. На улице развешивали вещи, чтобы было видно, что здесь гражданские, чтобы они видели, что здесь люди живут, чтобы не стреляли в нашу сторону", - рассказала Щеголова.
Сейчас женщина вместе с 10-летним сыном Сережей находятся в пункте временного пребывания, куда их из освобожденной Казачьей Локни эвакуировали российские военные.
Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта, а об освобождении Казачьей Локни - 12 марта. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ.