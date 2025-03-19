https://ria.ru/20250319/lira-2005907319.html
Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 19.03.2025
Турецкая лира обновила исторический минимум
Курс доллара к турецкой лире в среду утром подскакивает более чем на 10%, ранее в ходе торгов впервые поднявшись выше 41 лиры, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:43:00+03:00
2025-03-19T10:43:00+03:00
2025-03-19T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Курс доллара к турецкой лире в среду утром подскакивает более чем на 10%, ранее в ходе торгов впервые поднявшись выше 41 лиры, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.46 мск курс доллара к турецкой лире рос на 10,54%, до 40,55 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 41,1 лиры за доллар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, турецкая лира, доллар
Экономика, Турция, турецкая лира, Доллар
Турецкая лира обновила исторический минимум
Курс доллара обновил исторический максимум в более чем 40 турецких лир