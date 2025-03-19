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В Афганистане издали указ о правилах помолвки

В Афганистане издали указ о правилах помолвки - РИА Новости, 19.03.2025

В Афганистане издали указ о правилах помолвки

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада издал указ о правилах помолвки,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:22:00+03:00

2025-03-19T20:22:00+03:00

2025-03-19T20:22:00+03:00

хайбатулла ахундзада

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада издал указ о правилах помолвки, бракосочетания и проведения свадеб, сообщил в среду информационный портал Alemarah. В указе, в частности, говорится, что свадьба и брак являются древнейшей традицией, однако в афганском обществе издавна укоренились обычаи, которые противоречат исламскому учению. Используя эти языческие практики, люди не только нарушают религиозные нормы, но и зачастую сталкиваются с большими финансовыми потерями, говорится в документе. Новый указ поощряет малозатратность свадебных церемоний. "Самый выгодный брак - это тот, который стоит недорого", - отмечается в документе. Указом также не рекомендуется чрезмерно увеличивать приданое выходящих замуж женщин, так как, по мнению составителей документа - ученых и богословов, мирские блага вряд ли можно отнести к проявлениям настоящей любви, которая, прежде всего, духовна. Согласно документу, женщина имеет право на получение "махра", что в исламском семейном праве означает имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. "Ни один человек не имеет права пользоваться "махром" без согласия женщины", - подчеркивается в документе. В документе имеются статьи, касающиеся прав женщин в афганской семье. Так, отец и братья обязаны уважать законные права совершеннолетней девушки. Она несет юридическую ответственность за то, чтобы получить их согласие на помолвку, однако не может быть принудительно выдана замуж. Если родитель совершеннолетней дочери принуждает ее выйти замуж за кого-либо без ее согласия, то она может подать жалобу в соответствующие суды и ведомства, отмечается в указе. "С точки зрения ислама, женщина, как и мужчина, независима в вопросе брака, она никоим образом не становится чьей-либо собственностью, и после смерти мужа или развода семья, родственник или отец не может принудительно выдать ее замуж за кого-либо другого. Она может выйти замуж с согласия отца или родственника за любого, с кем пожелает, в соответствии с принципами шариата", - говорится в указе. Согласно одному из пунктов указа, "после помолвки запрещается устраивать многолюдные вечеринки с пирогами и сладостями - их стоит избегать". Не разрешается отмечать помолвку дважды, а число гостей мероприятия должно быть минимальным. Также запрещено дарить подарки кому-либо, кроме жениха и невесты. "После обручения и вступления в брак следует постараться провести свадьбу как можно скорее", - отмечается в указе. Основная часть указа, регламентирующая помолвку и проведение свадьбы, включает в себя 24 пункта.

https://ria.ru/20241219/mnogozhenstvo-1990227635.html

https://ria.ru/20241229/afganistan-1992009367.html

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хайбатулла ахундзада, афганистан, в мире