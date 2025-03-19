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В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине - РИА Новости, 19.03.2025
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07:54 19.03.2025 (обновлено: 08:35 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/larga-2005876595.html
В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине
В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине - РИА Новости, 19.03.2025
В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине
Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:54:00+03:00
2025-03-19T08:35:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного детеныша ларги выбросило на побережье", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИМС МЧС России укрыли малыша теплым одеялом, связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия специалистов ухаживали за детенышем. "Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться", - отмечают спасатели. Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень", он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг. Пятого марта центр сообщал о первом найденыше этого года - покусанный собаками тюлень был спасен со льдины в акватории Владивостока.
https://ria.ru/20250305/primore-2003124502.html
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Спасение детеныша ларги в Приморье
Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного ларги выбросило на побережье.
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россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

Сотрудники МЧС спасли обессиленного детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного детеныша ларги выбросило на побережье", - говорится в сообщении.
Пятнистый тюлень, спасенный со льдины в акватории Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В акватории Владивостока спасли тюленя, покусанного собаками
5 марта, 09:01
Сотрудники ГИМС МЧС России укрыли малыша теплым одеялом, связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия специалистов ухаживали за детенышем.
"Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться", - отмечают спасатели.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень", он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг. Пятого марта центр сообщал о первом найденыше этого года - покусанный собаками тюлень был спасен со льдины в акватории Владивостока.
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
На Сахалине спасли более сотни тюленей
12 августа 2024, 05:30
 
Хорошие новостиРоссияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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