https://ria.ru/20250319/larga-2005876595.html

В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине - РИА Новости, 19.03.2025

В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:54:00+03:00

2025-03-19T07:54:00+03:00

2025-03-19T08:35:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного детеныша ларги выбросило на побережье", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИМС МЧС России укрыли малыша теплым одеялом, связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия специалистов ухаживали за детенышем. "Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться", - отмечают спасатели. Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень", он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг. Пятого марта центр сообщал о первом найденыше этого года - покусанный собаками тюлень был спасен со льдины в акватории Владивостока.

https://ria.ru/20250305/primore-2003124502.html

https://ria.ru/20240812/tyuleni-1965589706.html

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Спасение детеныша ларги в Приморье Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного ларги выбросило на побережье. 2025-03-19T07:54 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)