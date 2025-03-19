https://ria.ru/20250319/kuban-2005936342.html
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
Киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:45:00+03:00
2025-03-19T12:45:00+03:00
2025-03-19T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа, заявили в Минобороны РФ. В ночь на 19 марта, через несколько часов после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и решения российского лидера о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим атаковал тремя беспилотниками расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект по перевалке нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). "Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорится в сообщении МО РФ.
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В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
Минобороны: Киев провокацией на Кубани срывает мирные инициативы США