https://ria.ru/20250319/kuban-2005889350.html

На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева

На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева - РИА Новости, 19.03.2025

На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева

Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало местного жителя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта на территории... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:37:00+03:00

2025-03-19T09:37:00+03:00

2025-03-19T10:32:00+03:00

происшествия

украина

краснодарский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало местного жителя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта на территории края, возбуждено уголовное о дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении. В отношении задержанного 1979 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (Государственная измена).

https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html

украина

краснодарский край

россия

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2025

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происшествия, украина, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)