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На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева - РИА Новости, 19.03.2025
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09:37 19.03.2025 (обновлено: 10:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kuban-2005889350.html
На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева
На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева - РИА Новости, 19.03.2025
На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева
Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало местного жителя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта на территории... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:37:00+03:00
2025-03-19T10:32:00+03:00
происшествия
украина
краснодарский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало местного жителя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта на территории края, возбуждено уголовное о дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении. В отношении задержанного 1979 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (Государственная измена).
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украина
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происшествия, украина, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани задержали мужчину, собиравшего информацию для Киева

На Кубани ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало местного жителя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта на территории края, возбуждено уголовное о дело о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного 1979 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (Государственная измена).
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ПроисшествияУкраинаКраснодарский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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