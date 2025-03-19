https://ria.ru/20250319/ktk-2006034403.html

"Транснефть" рассказала о последствиях удара по станции "Кавказская"

"Транснефть" рассказала о последствиях удара по станции "Кавказская" - РИА Новости, 19.03.2025

"Транснефть" рассказала о последствиях удара по станции "Кавказская"

Нефтеперекачивающая станция "Кавказская" не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар ВСУ по ней повлияет на доходы КТК и его... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:07:00+03:00

2025-03-19T18:07:00+03:00

2025-03-19T19:20:00+03:00

сша

вооруженные силы украины

транснефть

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция "Кавказская" не принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), но удар ВСУ по ней повлияет на доходы КТК и его акционеров, заявила компания "Транснефть"."Юридически "Кавказская" не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся", — говорится в релизе.Как пояснили в "Транснефти", через "Кавказскую" идет перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до НПС "Кропоткинская", входящей в трубопроводную систему КТК. Месяц назад по этой станции, так же как и по "Кавказской", нанесли удар украинские беспилотники.В прошлом году объем перевалки составил 571 тысячу тонн нефти и 939 тысяч тонн газового конденсата (1,51 миллиона тонн). На этот год план скорректировали в меньшую сторону после февральского удара по "Кропоткинской" и остановки сдачи нефти в КТК до 1,13 миллиона тонн, уточнили в компании."Подобная демонстративная атака по структуре с американским участием сразу же после договоренности об остановке ударов по энергетике, очевидно, показывает намерения киевского режима сорвать мирные инициативы США и России", — подчеркнули в "Транснефти".По информации Минобороны, прошлой ночью объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказской подвергся атаке трех украинских беспилотников. Из-за падения обломков на станции произошла разгерметизация резервуара с нефтью и начался пожар, который затем разросся до 3750 квадратных метров.Налет произошел через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого они договорились о прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Путин отдал соответствующее распоряжение, после чего российские военные сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20250319/ataki-2006003951.html

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сша, вооруженные силы украины, транснефть, экономика