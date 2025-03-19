https://ria.ru/20250319/kreml-2005966933.html

Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП

Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП - РИА Новости, 19.03.2025

Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП

Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:11:00+03:00

2025-03-19T14:11:00+03:00

2025-03-19T14:11:00+03:00

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда РСПП, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Нет, вчера эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поднималась ли во время закрытой встречи Путина с бизнесом тема международного признания новых регионов РФ и Крыма.

https://ria.ru/20250318/krym-2005649339.html

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2025

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей