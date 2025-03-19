https://ria.ru/20250319/kreml-2005966933.html
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:11:00+03:00
2025-03-19T14:11:00+03:00
2025-03-19T14:11:00+03:00
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда РСПП, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Нет, вчера эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поднималась ли во время закрытой встречи Путина с бизнесом тема международного признания новых регионов РФ и Крыма.
https://ria.ru/20250318/krym-2005649339.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Песков: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП