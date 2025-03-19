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Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП - РИА Новости, 19.03.2025
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14:11 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kreml-2005966933.html
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП
Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:11:00+03:00
2025-03-19T14:11:00+03:00
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда РСПП, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Нет, вчера эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поднималась ли во время закрытой встречи Путина с бизнесом тема международного признания новых регионов РФ и Крыма.
https://ria.ru/20250318/krym-2005649339.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Кремль: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП

Песков: признание Крыма российским не обсуждали на встрече Путина с РСПП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тема международного признания Крыма и новых регионов российскими в рамках урегулирования на Украине не поднималась в ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с бизнесом во время съезда РСПП, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Нет, вчера эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поднималась ли во время закрытой встречи Путина с бизнесом тема международного признания новых регионов РФ и Крыма.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Крыму рассказали, зачем США нужно признать полуостров российским
Вчера, 10:28
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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