https://ria.ru/20250319/kredit-2005848778.html

Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке

Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке - РИА Новости, 19.03.2025

Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке

Порой кредит, взятый под высокий процент —необходимость, а иногда такое решение позволяет заработать, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек"... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:06:00+03:00

2025-03-19T03:06:00+03:00

2025-03-19T05:14:00+03:00

кредчек

эльман мехтиев

экономика

кредит

деньги

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Порой кредит, взятый под высокий процент —необходимость, а иногда такое решение позволяет заработать, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Ситуации, когда деньги нужны любой ценой, возникают нередко — это образование, лечение, расширение площади жилья, ремонт и т.п. Однако уровень соотношения платежей по кредиту и текущих доходов все равно необходимо учитывать.“Не рекомендуется, чтобы эта величина превышала 50%, так как иначе при снижении доходов есть риск не только получить довесок к долгу в виде штрафных санкций, но и даже лишиться имущества, приобретенного с помощью кредита”, — указал Мехтиев.Бывает, что даже дорогой кредит выгоден — например, если рост цен обгоняет накопления, а аренда обходится дороже ипотеки. Но использовать такие варианты можно, лишь тщательно оценив последствия и учитывая доходы и расходы, заключил эксперт.

https://ria.ru/20250306/ipoteka-1766283100.html

https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html

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кредчек, эльман мехтиев, экономика, кредит, деньги, россия