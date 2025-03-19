https://ria.ru/20250319/kredit-2005848778.html
Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке
Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке
Порой кредит, взятый под высокий процент —необходимость, а иногда такое решение позволяет заработать, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек"... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:06:00+03:00
2025-03-19T03:06:00+03:00
2025-03-19T05:14:00+03:00
кредчек
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экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Порой кредит, взятый под высокий процент —необходимость, а иногда такое решение позволяет заработать, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Ситуации, когда деньги нужны любой ценой, возникают нередко — это образование, лечение, расширение площади жилья, ремонт и т.п. Однако уровень соотношения платежей по кредиту и текущих доходов все равно необходимо учитывать.“Не рекомендуется, чтобы эта величина превышала 50%, так как иначе при снижении доходов есть риск не только получить довесок к долгу в виде штрафных санкций, но и даже лишиться имущества, приобретенного с помощью кредита”, — указал Мехтиев.Бывает, что даже дорогой кредит выгоден — например, если рост цен обгоняет накопления, а аренда обходится дороже ипотеки. Но использовать такие варианты можно, лишь тщательно оценив последствия и учитывая доходы и расходы, заключил эксперт.
https://ria.ru/20250306/ipoteka-1766283100.html
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кредчек, эльман мехтиев, экономика, кредит, деньги, россия
Кредчек, Эльман Мехтиев, Экономика, Кредит, Деньги, Россия
Эксперт объяснил, когда нужно брать кредит по любой ставке
Кредчек: кредит, взятый под высокий процент, может помочь заработать