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Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов
Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов - РИА Новости, 19.03.2025
Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал активнее через суды взыскивать средства дропперов, которые они получили от мошенников. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:27:00+03:00
2025-03-19T15:27:00+03:00
2025-03-19T15:27:00+03:00
россия
игорь краснов
мошенничество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал активнее через суды взыскивать средства дропперов, которые они получили от мошенников. "Активнее используйте уже налаженный механизм взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые потерпевшими перечислялись деньги. Так называемые "дропперы" должны в полной мере ощутить на себе силу закона и финансовую убыточность подобных авантюр. Наказание рублем здесь будет самым эффективным средством", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, результатами прокурорского мониторинга интернета должны стать выявление и оперативная блокировка ресурсов с объявлениями о реализации сим-карт и услуг связи без идентификации пользователей, а также другим противоправным контентом. Краснов потребовал признавать недействительными договоры кредитования, заключенные под влиянием обмана. Он напомнил, что такая практика уже наработана и есть положительные примеры. Дропперы – это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан.
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россия, игорь краснов, мошенничество
Россия, Игорь Краснов, Мошенничество
Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов
Генпрокурор Краснов призвал активнее взыскивать средства дропперов через суды
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал активнее через суды взыскивать средства дропперов, которые они получили от мошенников.
"Активнее используйте уже налаженный механизм взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые потерпевшими перечислялись деньги. Так называемые "дропперы" должны в полной мере ощутить на себе силу закона и финансовую убыточность подобных авантюр. Наказание рублем здесь будет самым эффективным средством", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
По его словам, результатами прокурорского мониторинга интернета должны стать выявление и оперативная блокировка ресурсов с объявлениями о реализации сим-карт и услуг связи без идентификации пользователей, а также другим противоправным контентом. Краснов потребовал признавать недействительными договоры кредитования, заключенные под влиянием обмана.
Он напомнил, что такая практика уже наработана и есть положительные примеры.
Дропперы – это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у граждан.