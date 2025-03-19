https://ria.ru/20250319/krasnov-2005983794.html

Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий

Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий - РИА Новости, 19.03.2025

Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий

Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:48:00+03:00

2025-03-19T14:48:00+03:00

2025-03-19T15:31:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства."По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем", — сказал он.Краснов подчеркнул, что их собственники поручали выводить продукцию и прибыль в недружественные юрисдикции, не вкладывали деньги в развитие инфраструктуры, не выполняли социальные обязательства перед коллективом и не платили в полной мере налоги.По его словам, изъятые из оборота деньги владельцы тратили на свои нужды, в некоторых случаях за счет этих средств финансировались воюющие против России украинские формирования, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях.При этом всего через суд Генпрокуратура обратила в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 триллиона рублей, уточнил Краснов.

https://ria.ru/20250319/sssr-2005987274.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика