https://ria.ru/20250319/krasnov-2005983794.html
Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий
Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий - РИА Новости, 19.03.2025
Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий
Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:48:00+03:00
2025-03-19T14:48:00+03:00
2025-03-19T15:31:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства."По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем", — сказал он.Краснов подчеркнул, что их собственники поручали выводить продукцию и прибыль в недружественные юрисдикции, не вкладывали деньги в развитие инфраструктуры, не выполняли социальные обязательства перед коллективом и не платили в полной мере налоги.По его словам, изъятые из оборота деньги владельцы тратили на свои нужды, в некоторых случаях за счет этих средств финансировались воюющие против России украинские формирования, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях.При этом всего через суд Генпрокуратура обратила в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 триллиона рублей, уточнил Краснов.
https://ria.ru/20250319/sssr-2005987274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Россия в 2024 году вернула в собственность пять стратегических предприятий
Краснов: Россия в 2024 году вернула в собственность 5 стратегических предприятий