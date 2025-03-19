https://ria.ru/20250319/kosmos-2005856823.html

Глава РФПИ предложил США расширить космическое сотрудничество с Россией

Глава РФПИ предложил США расширить космическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.03.2025

Глава РФПИ предложил США расширить космическое сотрудничество с Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говоря о возвращении экипажа Starliner с орбиты на 9 месяцев позже запланированного, предложил РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:02:00+03:00

2025-03-19T02:02:00+03:00

2025-03-19T02:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говоря о возвращении экипажа Starliner с орбиты на 9 месяцев позже запланированного, предложил на странице в соцсети X США "больше сотрудничества в космосе". Ранее космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья американской Флориды. "Если бы не политическое упрямство администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, сотрудничество с Россией могло бы вернуть их домой гораздо раньше. Может быть, в следующий раз меньше политики и больше сотрудничества в космосе?" - написал Дмитриев на странице в соцсети X. По словам главы РФПИ, сотрудничество России с НАСА может быть углублено, а российские технологии и опыт долгосрочного безопасного пребывания человека в космических миссиях приблизит покорение человечеством Марса. Дмитриев утверждает, что обсудил вопрос с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым, и тот согласился с его мнением. Глава РФПИ также обратился к американскому предпринимателю и главе космической корпорации SpaceX Илону Маску с призывом вместе "воплотить мечту" о покорении Марса.

https://ria.ru/20250308/kosmos-2003764767.html

https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, россия, марс, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций, наса, роскосмос