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Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился - РИА Новости, 19.03.2025
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01:12 19.03.2025 (обновлено: 10:24 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kosmos-2005851787.html
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился - РИА Новости, 19.03.2025
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился
Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды, свидетельствует трансляция NASA. Посадка состоялась в 17.57 по времени Восточного побережья США (00.57 мск среды мск) после выхода корабля из орбиты и вхождения в атмосферу Земли. На Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор - участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Их возвращение на Starliner сочли небезопасным, в NASA приняли решение вернуть их с помощью Crew Dragon. С этой целью старт миссии Crew-9 был перенесён, а состав экипажа сокращён. Корабль Starliner, оставшийся на МКС, был позднее спущен на Землю в беспилотном режиме. Приводнение Crew Dragon завершает одну из самых продолжительных и сложных миссий последних лет.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005598612.html
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космос - риа наука, земля, флорида, сша, ник хейг, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Флорида, США, Ник Хейг, НАСА
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился

НАСА: экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды

© Getty Images / NASA/Keegan BarberCrew Dragon с экипажем миссии Crew-9, приводняющийся у побережья Таллахасси, Флорида
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, приводняющийся у побережья Таллахасси, Флорида - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / NASA/Keegan Barber
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, приводняющийся у побережья Таллахасси, Флорида
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды, свидетельствует трансляция NASA.
Посадка состоялась в 17.57 по времени Восточного побережья США (00.57 мск среды мск) после выхода корабля из орбиты и вхождения в атмосферу Земли.
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На Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор - участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Их возвращение на Starliner сочли небезопасным, в NASA приняли решение вернуть их с помощью Crew Dragon. С этой целью старт миссии Crew-9 был перенесён, а состав экипажа сокращён.
Корабль Starliner, оставшийся на МКС, был позднее спущен на Землю в беспилотном режиме. Приводнение Crew Dragon завершает одну из самых продолжительных и сложных миссий последних лет.
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