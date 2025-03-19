https://ria.ru/20250319/kosmos-2005851787.html

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился - РИА Новости, 19.03.2025

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился

Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:12:00+03:00

2025-03-19T01:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon Freedom с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды, свидетельствует трансляция NASA. Посадка состоялась в 17.57 по времени Восточного побережья США (00.57 мск среды мск) после выхода корабля из орбиты и вхождения в атмосферу Земли. На Землю вернулись Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг, прибывшие на МКС в сентябре 2024 года, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор - участники первой пилотируемой миссии корабля Starliner, запуск которого сопровождался неисправностями. Их возвращение на Starliner сочли небезопасным, в NASA приняли решение вернуть их с помощью Crew Dragon. С этой целью старт миссии Crew-9 был перенесён, а состав экипажа сокращён. Корабль Starliner, оставшийся на МКС, был позднее спущен на Землю в беспилотном режиме. Приводнение Crew Dragon завершает одну из самых продолжительных и сложных миссий последних лет.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005598612.html

https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, флорида, сша, ник хейг, наса