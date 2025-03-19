https://ria.ru/20250319/konflikt-2006042970.html
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Йельский университет подтвердил РИА Новости, что администрация США прекратила госфинансирование их исследования конфликта на Украине, в том числе о якобы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:37:00+03:00
2025-03-19T18:37:00+03:00
2025-03-19T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Йельский университет подтвердил РИА Новости, что администрация США прекратила госфинансирование их исследования конфликта на Украине, в том числе о якобы "вывозе детей с Украины"."Исследователи из Лаборатории гуманитарных исследований (HRL) недавно были уведомлены о том, что государственное финансирование их работы по войне на Украине прекращено ... Хотя мы не можем комментировать решение госдепартамента, мы признаем важность работы HRL и ее вклада в международные усилия по защите уязвимых слоев населения, включая украинских детей", - заявил представитель университета.Ранее о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву. Расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС), утверждалось в публикации, в которой также говорилось о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
https://ria.ru/20250318/wp-2005819795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Йельский университет подтвердил закрытие финансирования исследования по Украине