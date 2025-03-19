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Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 19.03.2025 (обновлено: 18:43 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/konflikt-2006042970.html
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Йельский университет подтвердил РИА Новости, что администрация США прекратила госфинансирование их исследования конфликта на Украине, в том числе о якобы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:37:00+03:00
2025-03-19T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
йельский университет
сша
в мире
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Йельский университет подтвердил РИА Новости, что администрация США прекратила госфинансирование их исследования конфликта на Украине, в том числе о якобы "вывозе детей с Украины"."Исследователи из Лаборатории гуманитарных исследований (HRL) недавно были уведомлены о том, что государственное финансирование их работы по войне на Украине прекращено ... Хотя мы не можем комментировать решение госдепартамента, мы признаем важность работы HRL и ее вклада в международные усилия по защите уязвимых слоев населения, включая украинских детей", - заявил представитель университета.Ранее о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву. Расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС), утверждалось в публикации, в которой также говорилось о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
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украина, йельский университет, сша, в мире, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, Украина, Йельский университет, США, В мире, Международный уголовный суд
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине

Йельский университет подтвердил закрытие финансирования исследования по Украине

© Flickr / amelungcЙельский университет
Йельский университет - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Flickr / amelungc
Йельский университет . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Йельский университет подтвердил РИА Новости, что администрация США прекратила госфинансирование их исследования конфликта на Украине, в том числе о якобы "вывозе детей с Украины".
«
"Исследователи из Лаборатории гуманитарных исследований (HRL) недавно были уведомлены о том, что государственное финансирование их работы по войне на Украине прекращено ... Хотя мы не можем комментировать решение госдепартамента, мы признаем важность работы HRL и ее вклада в международные усилия по защите уязвимых слоев населения, включая украинских детей", - заявил представитель университета.
Ранее о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщила газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву. Расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС), утверждалось в публикации, в которой также говорилось о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
18 марта, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЙельский университетСШАВ миреМеждународный уголовный суд
 
 
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