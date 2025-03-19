https://ria.ru/20250319/kitaj-2005882261.html

В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж

В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025

В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж

Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:58:00+03:00

2025-03-19T08:58:00+03:00

2025-03-19T08:58:00+03:00

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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило министерство государственной безопасности Китая. “Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал, дублировал и передал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам”, - говорится в сообщении министерства в социальной сети WeChat. Уточняется, что бывший младший инженер одного из научно-исследовательских институтов по фамилии Лю “затаил злобу” на руководство, так как считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе, в результате чего решил уволиться. “Перед увольнением он незаконно скопировал и сохранил большое количество секретных материалов, с которыми работал, намереваясь воспользоваться ими для мести и шантажа руководства”, - говорится в сообщении. По информации ведомства, после увольнения Лю устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, что привело его к большим финансовым трудностям. В результате он решил продать имеющуюся у него конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам. Отмечается, что Лю признал свою вину в ходе допроса. “Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил его политических прав”, - говорится в сообщении.

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в мире, технологии, китай