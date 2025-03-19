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В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025
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08:58 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kitaj-2005882261.html
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:58:00+03:00
2025-03-19T08:58:00+03:00
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило министерство государственной безопасности Китая. “Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал, дублировал и передал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам”, - говорится в сообщении министерства в социальной сети WeChat. Уточняется, что бывший младший инженер одного из научно-исследовательских институтов по фамилии Лю “затаил злобу” на руководство, так как считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе, в результате чего решил уволиться. “Перед увольнением он незаконно скопировал и сохранил большое количество секретных материалов, с которыми работал, намереваясь воспользоваться ими для мести и шантажа руководства”, - говорится в сообщении. По информации ведомства, после увольнения Лю устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, что привело его к большим финансовым трудностям. В результате он решил продать имеющуюся у него конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам. Отмечается, что Лю признал свою вину в ходе допроса. “Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил его политических прав”, - говорится в сообщении.
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в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж

В КНР экс-сотрудника научного института приговорили к смертной казни за шпионаж

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило министерство государственной безопасности Китая.
“Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал, дублировал и передал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам”, - говорится в сообщении министерства в социальной сети WeChat.
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Уточняется, что бывший младший инженер одного из научно-исследовательских институтов по фамилии Лю “затаил злобу” на руководство, так как считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе, в результате чего решил уволиться.
“Перед увольнением он незаконно скопировал и сохранил большое количество секретных материалов, с которыми работал, намереваясь воспользоваться ими для мести и шантажа руководства”, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, после увольнения Лю устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, что привело его к большим финансовым трудностям. В результате он решил продать имеющуюся у него конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам.
Отмечается, что Лю признал свою вину в ходе допроса.
“Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил его политических прав”, - говорится в сообщении.
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