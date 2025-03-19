https://ria.ru/20250319/kitaj-2005882261.html
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж - РИА Новости, 19.03.2025
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:58:00+03:00
2025-03-19T08:58:00+03:00
2025-03-19T08:58:00+03:00
в мире
технологии
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило министерство государственной безопасности Китая. “Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал, дублировал и передал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам”, - говорится в сообщении министерства в социальной сети WeChat. Уточняется, что бывший младший инженер одного из научно-исследовательских институтов по фамилии Лю “затаил злобу” на руководство, так как считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе, в результате чего решил уволиться. “Перед увольнением он незаконно скопировал и сохранил большое количество секретных материалов, с которыми работал, намереваясь воспользоваться ими для мести и шантажа руководства”, - говорится в сообщении. По информации ведомства, после увольнения Лю устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, что привело его к большим финансовым трудностям. В результате он решил продать имеющуюся у него конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам. Отмечается, что Лю признал свою вину в ходе допроса. “Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил его политических прав”, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/bank-1985795186.html
https://ria.ru/20241223/kitaj-1990862721.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
В Китае экс-сотрудника института приговорили к смертной казни за шпионаж
В КНР экс-сотрудника научного института приговорили к смертной казни за шпионаж
ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего сотрудника научно-исследовательского института за шпионаж и передачу гостайн иностранным спецслужбам, сообщило министерство государственной безопасности Китая.
“Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о шпионаже, в котором сотрудник одного из научно-исследовательских учреждений незаконно копировал, дублировал и передал большое количество государственных тайн иностранным разведывательным службам”, - говорится в сообщении министерства в социальной сети WeChat
.
Уточняется, что бывший младший инженер одного из научно-исследовательских институтов по фамилии Лю “затаил злобу” на руководство, так как считал, что к нему несправедливо относятся и не продвигают по службе, в результате чего решил уволиться.
“Перед увольнением он незаконно скопировал и сохранил большое количество секретных материалов, с которыми работал, намереваясь воспользоваться ими для мести и шантажа руководства”, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, после увольнения Лю устроился в инвестиционную компанию и увлекся игрой на фондовым рынке, что привело его к большим финансовым трудностям. В результате он решил продать имеющуюся у него конфиденциальную информацию иностранным спецслужбам.
Отмечается, что Лю признал свою вину в ходе допроса.
“Суд приговорил его к смертной казни за шпионаж и незаконную передачу государственных секретов, а также пожизненно лишил его политических прав”, - говорится в сообщении.