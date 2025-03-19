https://ria.ru/20250319/kirkorov-2005934137.html
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.03.2025
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:25:00+03:00
2025-03-19T12:25:00+03:00
2025-03-19T12:32:00+03:00
россия
москва
бедрос киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005755959_858:613:2616:1602_1920x0_80_0_0_827a6b854ae14c55674936aa59643843.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца."Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005755959_180:0:2484:1728_1920x0_80_0_0_994f3b48fd9b556fcd4f9fcc42d954a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, бедрос киркоров
Россия, Москва, Бедрос Киркоров
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище