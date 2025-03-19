https://ria.ru/20250319/kirkorov-2005934137.html

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.03.2025

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.03.2025

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россия

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бедрос киркоров

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца."Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, бедрос киркоров