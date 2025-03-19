Рейтинг@Mail.ru
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 19.03.2025 (обновлено: 12:32 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kirkorov-2005934137.html
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.03.2025
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:25:00+03:00
2025-03-19T12:32:00+03:00
россия
москва
бедрос киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005755959_858:613:2616:1602_1920x0_80_0_0_827a6b854ae14c55674936aa59643843.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца."Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://ria.ru/20250318/kirkorov--2005835566.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005755959_180:0:2484:1728_1920x0_80_0_0_994f3b48fd9b556fcd4f9fcc42d954a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, бедрос киркоров
Россия, Москва, Бедрос Киркоров
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище

Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкНародный артист РФ Бедрос Киркоров
Народный артист РФ Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Народный артист РФ Бедрос Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца.
"Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Бедрос Киркоров до последнего держался за жизнь, заявила Валерия
Вчера, 21:51
 
РоссияМоскваБедрос Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала