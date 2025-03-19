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ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
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12:42 19.03.2025 (обновлено: 13:27 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани - РИА Новости, 19.03.2025
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого лидеры обсудили прекращение... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:42:00+03:00
2025-03-19T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
краснодарский край
владимир путин
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого лидеры обсудили прекращение ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. &quot;Ночью 19 марта 2025 года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказской (Краснодарского края. — Прим. ред.) объекту энергетической инфраструктуры&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве, объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).Из-за падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью и возгорание на площади 1700 квадратных метров. Сейчас с огнем борются пожарные расчеты."Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — подчеркнули в министерстве.При этом российская ПВО после приказа президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре обезвредила семь беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины, добавили в Минобороны.В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Получил повреждения трубопровод между резервуарами, площадь возгорания изначально составляла 20 "квадратов". Работу предприятия приостановили. Позже в оперштабе региона сообщили, что пожар увеличился до 1,7 тысячи квадратных метров.Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250319/tramp-2005919434.html
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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россия, сша, краснодарский край, владимир путин, дональд трамп, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Краснодарский край, Владимир Путин, Дональд Трамп, Безопасность
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани

Минобороны: ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани

© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого лидеры обсудили прекращение ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
«

"Ночью 19 марта 2025 года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказской (Краснодарского края. — Прим. ред.) объекту энергетической инфраструктуры", — рассказали в ведомстве.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп: прекращение ударов по энергообъектам приведет к сделке по Украине
11:44
Как уточнили в министерстве, объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).
Из-за падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью и возгорание на площади 1700 квадратных метров. Сейчас с огнем борются пожарные расчеты.
«
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — подчеркнули в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
11:58
При этом российская ПВО после приказа президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре обезвредила семь беспилотников, уже летевших для атаки на объекты в Николаевской области Украины, добавили в Минобороны.
В среду утром в оперштабе Кубани заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Получил повреждения трубопровод между резервуарами, площадь возгорания изначально составляла 20 "квадратов". Работу предприятия приостановили. Позже в оперштабе региона сообщили, что пожар увеличился до 1,7 тысячи квадратных метров.
Во вторник вечером президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКраснодарский крайВладимир ПутинДональд ТрампБезопасность
 
 
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