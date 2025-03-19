В Киеве прогремели повторные взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы повторно прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога.
"В Киеве были слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее ночью телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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