https://ria.ru/20250319/kiev-2005848464.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 19.03.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога. "В Киеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины