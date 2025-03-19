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Мальчику, покусанному хаски в Сочи, пришили верхнюю губу и щеки - РИА Новости, 19.03.2025
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11:39 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/khaski-2005918275.html
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, пришили верхнюю губу и щеки
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, пришили верхнюю губу и щеки - РИА Новости, 19.03.2025
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, пришили верхнюю губу и щеки
Девятилетнему мальчику, на которого напали две хаски в Сочи, провели 14-часовую операцию, пришив верхнюю губу и щеки, сейчас он в реанимации на вентиляции... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:39:00+03:00
2025-03-19T11:39:00+03:00
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краснодар
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Девятилетнему мальчику, на которого напали две хаски в Сочи, провели 14-часовую операцию, пришив верхнюю губу и щеки, сейчас он в реанимации на вентиляции лёгких, рассказал РИА Новости отец ребёнка Валентин Королёв. Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. Как говорил агентству Королёв, после нападения собак в конце февраля у ребенка нет носа, щек и верхней губы. Во вторник прошёл первый этап реконструктивно-пластической операции. "14 часов длилась операция - понимаете, каждый сосудик сшить. Ждем, надеемся, что приживется, отторжения не будет. Пришивали лоскут: верхняя губа, щеки", - рассказал Валентин. По его словам, мальчик находимся под наркозом в реанимации, на вентиляции легких. "Я жду, когда его привезут ко мне в палату. Дай бог, чтобы некроза не было, отторжения, а там уже будут делать носик. По срокам, конечно, непонятно, потому что это все долго, нужно прижиться. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо", - добавил Королев. По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
https://ria.ru/20250301/khaski-2002474880.html
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сочи, москва, краснодар, происшествия
Сочи, Москва, Краснодар, Происшествия
Мальчику, покусанному хаски в Сочи, пришили верхнюю губу и щеки

Мальчику, покусанному хаски в Сочи, за 14 часов пришили верхнюю губу и щеки

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 мар – РИА Новости. Девятилетнему мальчику, на которого напали две хаски в Сочи, провели 14-часовую операцию, пришив верхнюю губу и щеки, сейчас он в реанимации на вентиляции лёгких, рассказал РИА Новости отец ребёнка Валентин Королёв.
Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. Как говорил агентству Королёв, после нападения собак в конце февраля у ребенка нет носа, щек и верхней губы. Во вторник прошёл первый этап реконструктивно-пластической операции.
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"14 часов длилась операция - понимаете, каждый сосудик сшить. Ждем, надеемся, что приживется, отторжения не будет. Пришивали лоскут: верхняя губа, щеки", - рассказал Валентин.
По его словам, мальчик находимся под наркозом в реанимации, на вентиляции легких.
"Я жду, когда его привезут ко мне в палату. Дай бог, чтобы некроза не было, отторжения, а там уже будут делать носик. По срокам, конечно, непонятно, потому что это все долго, нужно прижиться. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо", - добавил Королев.
По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
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