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СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка - РИА Новости, 19.03.2025
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16:43 19.03.2025 (обновлено: 16:58 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kbr-2006008026.html
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка - РИА Новости, 19.03.2025
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:43:00+03:00
2025-03-19T16:58:00+03:00
происшествия
россия
терек
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НАЛЬЧИК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее ребенок, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, с апреля 2024 года врач-педиатр лечебно-педиатрического отделения одного из государственных медицинских учреждений, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно без наличия соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности, и не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала платные медицинские услуги", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года к ней обратилась жительница города Терек в связи с заболеванием ее сына 2022 года рождения. "Подозреваемая выставила неправильный диагноз и назначила инъекции лекарственных препаратов, после введения которых состояние здоровья малолетнего резко ухудшилось, и он скончался в тот же день", - отмечает ведомство. В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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происшествия, россия, терек, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Терек, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка

В КБР возбудили дело против врача-педиатра, по вине которой умер ребенок

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НАЛЬЧИК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее ребенок, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"По версии следствия, с апреля 2024 года врач-педиатр лечебно-педиатрического отделения одного из государственных медицинских учреждений, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно без наличия соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности, и не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала платные медицинские услуги", - говорится в сообщении.
В сентябре 2024 года к ней обратилась жительница города Терек в связи с заболеванием ее сына 2022 года рождения.
"Подозреваемая выставила неправильный диагноз и назначила инъекции лекарственных препаратов, после введения которых состояние здоровья малолетнего резко ухудшилось, и он скончался в тот же день", - отмечает ведомство.
В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В стоматологии в Красноярске врача обвинили в смерти семилетнего ребенка
12 февраля, 10:58
 
ПроисшествияРоссияТерекКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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