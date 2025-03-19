https://ria.ru/20250319/kbr-2006008026.html

СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка

СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка - РИА Новости, 19.03.2025

СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:43:00+03:00

2025-03-19T16:43:00+03:00

2025-03-19T16:58:00+03:00

происшествия

россия

терек

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее ребенок, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, с апреля 2024 года врач-педиатр лечебно-педиатрического отделения одного из государственных медицинских учреждений, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно без наличия соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности, и не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала платные медицинские услуги", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года к ней обратилась жительница города Терек в связи с заболеванием ее сына 2022 года рождения. "Подозреваемая выставила неправильный диагноз и назначила инъекции лекарственных препаратов, после введения которых состояние здоровья малолетнего резко ухудшилось, и он скончался в тот же день", - отмечает ведомство. В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, терек, кабардино-балкарская республика (кбр)