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СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка - РИА Новости, 19.03.2025
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:43:00+03:00
2025-03-19T16:43:00+03:00
2025-03-19T16:58:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 19 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении врача-педиатра, которую подозревают в том, что по ее вине скончался лечившийся у нее ребенок, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, с апреля 2024 года врач-педиатр лечебно-педиатрического отделения одного из государственных медицинских учреждений, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно без наличия соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности, и не являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала платные медицинские услуги", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года к ней обратилась жительница города Терек в связи с заболеванием ее сына 2022 года рождения. "Подозреваемая выставила неправильный диагноз и назначила инъекции лекарственных препаратов, после введения которых состояние здоровья малолетнего резко ухудшилось, и он скончался в тот же день", - отмечает ведомство. В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, терек, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Терек, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
СК КБР возбудил дело против врача-педиатра по делу о смерти ребенка
В КБР возбудили дело против врача-педиатра, по вине которой умер ребенок