https://ria.ru/20250319/kazn-2005868875.html

В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

В Луизиане провели смертную казнь с применением азота - РИА Новости, 19.03.2025

В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:29:00+03:00

2025-03-19T05:29:00+03:00

2025-03-19T05:29:00+03:00

в мире

луизиана

сша

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892360270_16:0:1977:1103_1920x0_80_0_0_0430df7bcde2975afde3ac5cdbbe9685.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times. Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота. "Во вторник штат... так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ", - говорится в публикации. В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане. В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни. Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.

https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html

https://ria.ru/20250308/kazn-2003758665.html

луизиана

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луизиана, сша, оон, евросоюз