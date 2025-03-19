В Луизиане провели смертную казнь с применением азота
В Луизиане впервые с 2010 года провели смертную казнь с применением азота
© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота.
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"Во вторник штат... так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ", - говорится в публикации.
В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.
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