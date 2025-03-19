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В Луизиане провели смертную казнь с применением азота - РИА Новости, 19.03.2025
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05:29 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kazn-2005868875.html
В Луизиане провели смертную казнь с применением азота
В Луизиане провели смертную казнь с применением азота - РИА Новости, 19.03.2025
В Луизиане провели смертную казнь с применением азота
Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:29:00+03:00
2025-03-19T05:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times. Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота. "Во вторник штат... так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ", - говорится в публикации. В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане. В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни. Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.
https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html
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в мире, луизиана, сша, оон, евросоюз
В мире, Луизиана, США, ООН, Евросоюз
В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

В Луизиане впервые с 2010 года провели смертную казнь с применением азота

© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни
Камера исполнения приговоров к смертной казни - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота, сообщает газета New York Times.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на судебный документ сообщал о том, что на казнь азотом осужденного Джесси Хоффмана-младшего был введен предварительный запрет, однако генеральный прокурор подала на это решение апелляцию. Позже апелляционный суд в Луизиане снял введенный ранее предварительный запрет на первую казнь с использованием азота.
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"Во вторник штат... так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ", - говорится в публикации.
В прошлом году Луизиана после 15-летнего перерыва возвратилась к осуществлению смертной казни и в штате разрешили проводить ее азотом несмотря на критику данного метода. По сообщениям прессы, около 60 заключенных ожидают смертной казни в Луизиане.
В ходе казни подобным методом через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть. В 2024 году смертные казни азотом провели в республиканском штате Аламаба. Тогда ООН и ЕС раскритиковали этот способ смертной казни.
Согласно американскому НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговорённых к смертной казни граждан в США впоследствии были оправданы, 108 из 200 впоследствии оправданных - темнокожие.
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