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Трамп пояснил жесткий подход к Канаде - РИА Новости, 19.03.2025
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03:02 19.03.2025 (обновлено: 03:23 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/kanada-2005860283.html
Трамп пояснил жесткий подход к Канаде
Трамп пояснил жесткий подход к Канаде - РИА Новости, 19.03.2025
Трамп пояснил жесткий подход к Канаде
Канада является худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но в будущем "ей суждено" стать 51-м штатом США, заявил во вторник американский... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:02:00+03:00
2025-03-19T03:23:00+03:00
канада
сша
в мире
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
нато
дональд трамп
джастин трюдо
оттава
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Канада является худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но в будущем "ей суждено" стать 51-м штатом США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox."Они - худшие люди для переговоров из всех", – заявил Трамп, комментируя отношения с Канадой.На вопрос, почему он действует жёстче с Канадой, чем с соперниками США, Трамп ответил: "Только потому, что ей суждено быть нашим 51-м штатом. Нам нужно их территориальное преимущество. Я имею дело со всеми странами напрямую или косвенно, и одна из самых неприятных стран в переговорах - это Канада".Он также раскритиковал поведение правительства Джастина Трюдо, назвав его представителей "злыми и нечестными" людьми.&quot;Канада платит очень мало за оборону. Они думают, что мы будем их защищать. И мы их защищаем&quot;, - сказал Трамп.Он отметил, что Оттава тратит на оборону меньше всех стран НАТО и пытается получить выгоду из американских закупок."Знаете, в НАТО они платят меньше всех. Мы закупаем 48 ледоколов, и вдруг вижу, что Канада хочет получить от этого выгоду. Я спрашиваю: а что они платят? Мне это надоело", – отметил президент.Трамп подчеркнул, что если бы Канада вошла в состав США, жители платили бы вдвое меньше, а страна получала бы надёжную защиту."Если бы они были штатом… это был бы наш самый большой, самый красивый штат. Мы бы заботились о нём. Люди платили бы вдвое меньше, чем сейчас Канаде", – добавил он.
https://ria.ru/20250317/kanada-2005441565.html
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канада, сша, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, нато, дональд трамп, джастин трюдо, оттава
Канада, США, В мире, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, НАТО, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Оттава
Трамп пояснил жесткий подход к Канаде

Трамп заявил, что Канаде суждено стать 51-м штатом США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Канада является худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но в будущем "ей суждено" стать 51-м штатом США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox.
"Они - худшие люди для переговоров из всех", – заявил Трамп, комментируя отношения с Канадой.
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На вопрос, почему он действует жёстче с Канадой, чем с соперниками США, Трамп ответил: "Только потому, что ей суждено быть нашим 51-м штатом. Нам нужно их территориальное преимущество. Я имею дело со всеми странами напрямую или косвенно, и одна из самых неприятных стран в переговорах - это Канада".
Он также раскритиковал поведение правительства Джастина Трюдо, назвав его представителей "злыми и нечестными" людьми.
«

"Канада платит очень мало за оборону. Они думают, что мы будем их защищать. И мы их защищаем", - сказал Трамп.

Он отметил, что Оттава тратит на оборону меньше всех стран НАТО и пытается получить выгоду из американских закупок.
«
"Знаете, в НАТО они платят меньше всех. Мы закупаем 48 ледоколов, и вдруг вижу, что Канада хочет получить от этого выгоду. Я спрашиваю: а что они платят? Мне это надоело", – отметил президент.
Трамп подчеркнул, что если бы Канада вошла в состав США, жители платили бы вдвое меньше, а страна получала бы надёжную защиту.
"Если бы они были штатом… это был бы наш самый большой, самый красивый штат. Мы бы заботились о нём. Люди платили бы вдвое меньше, чем сейчас Канаде", – добавил он.
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КанадаСШАВ миреВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыНАТОДональд ТрампДжастин ТрюдоОттава
 
 
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