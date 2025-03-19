https://ria.ru/20250319/kanada-2005860283.html

Трамп пояснил жесткий подход к Канаде

Трамп пояснил жесткий подход к Канаде - РИА Новости, 19.03.2025

Трамп пояснил жесткий подход к Канаде

Канада является худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но в будущем "ей суждено" стать 51-м штатом США, заявил во вторник американский... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:02:00+03:00

2025-03-19T03:02:00+03:00

2025-03-19T03:23:00+03:00

канада

сша

в мире

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нато

дональд трамп

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Канада является худшим партнёром для переговоров с Соединёнными Штатами, но в будущем "ей суждено" стать 51-м штатом США, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox."Они - худшие люди для переговоров из всех", – заявил Трамп, комментируя отношения с Канадой.На вопрос, почему он действует жёстче с Канадой, чем с соперниками США, Трамп ответил: "Только потому, что ей суждено быть нашим 51-м штатом. Нам нужно их территориальное преимущество. Я имею дело со всеми странами напрямую или косвенно, и одна из самых неприятных стран в переговорах - это Канада".Он также раскритиковал поведение правительства Джастина Трюдо, назвав его представителей "злыми и нечестными" людьми."Канада платит очень мало за оборону. Они думают, что мы будем их защищать. И мы их защищаем", - сказал Трамп.Он отметил, что Оттава тратит на оборону меньше всех стран НАТО и пытается получить выгоду из американских закупок."Знаете, в НАТО они платят меньше всех. Мы закупаем 48 ледоколов, и вдруг вижу, что Канада хочет получить от этого выгоду. Я спрашиваю: а что они платят? Мне это надоело", – отметил президент.Трамп подчеркнул, что если бы Канада вошла в состав США, жители платили бы вдвое меньше, а страна получала бы надёжную защиту."Если бы они были штатом… это был бы наш самый большой, самый красивый штат. Мы бы заботились о нём. Люди платили бы вдвое меньше, чем сейчас Канаде", – добавил он.

https://ria.ru/20250317/kanada-2005441565.html

https://ria.ru/20250313/tramp-2004871225.html

канада

сша

оттава

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, сша, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, нато, дональд трамп, джастин трюдо, оттава