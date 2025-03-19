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На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу - РИА Новости, 19.03.2025
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09:31 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/kamchatka-2005888018.html
На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу
На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу - РИА Новости, 19.03.2025
На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу
Прокуратура на Камчатке проводит проверку по факту побега мужчины, обвиняемого в краже, от конвоиров, которые привезли его на лечение в стоматологию, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:31:00+03:00
2025-03-19T09:31:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура на Камчатке проводит проверку по факту побега мужчины, обвиняемого в краже, от конвоиров, которые привезли его на лечение в стоматологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Организована проверка по факту побега 29-летнего местного жителя, обвиняемого в шести эпизодах хищений. При конвоировании, после оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии, фигурант оттолкнул сотрудника УФСИН по Камчатскому краю и скрылся", - говорится в сообщении. Прокуратура даст правовую оценку соблюдения должностными лицами уполномоченного органа требований уголовно-исполнительного законодательства. В полиции Камчатского края сообщили, что рецидивист был задержан в одной из квартир на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском. Совместно с ним находилась женщина, объявленная в федеральный розыск. Также в квартире изъято наркотическое вещество, которое уже отправлено на экспертизу. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы". Он отправлен в СИЗО.
https://ria.ru/20231212/sud-1915256386.html
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происшествия, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу

На Камчатке обвиняемый в краже сбежал от конвоиров, когда его привезли к врачу

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура на Камчатке проводит проверку по факту побега мужчины, обвиняемого в краже, от конвоиров, которые привезли его на лечение в стоматологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Организована проверка по факту побега 29-летнего местного жителя, обвиняемого в шести эпизодах хищений. При конвоировании, после оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии, фигурант оттолкнул сотрудника УФСИН по Камчатскому краю и скрылся", - говорится в сообщении.
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Прокуратура даст правовую оценку соблюдения должностными лицами уполномоченного органа требований уголовно-исполнительного законодательства.
В полиции Камчатского края сообщили, что рецидивист был задержан в одной из квартир на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском. Совместно с ним находилась женщина, объявленная в федеральный розыск. Также в квартире изъято наркотическое вещество, которое уже отправлено на экспертизу.
В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы". Он отправлен в СИЗО.
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