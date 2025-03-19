https://ria.ru/20250319/kamchatka-2005888018.html

На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу

На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу - РИА Новости, 19.03.2025

На Камчатке мужчина сбежал от конвоиров, когда его привезли к стоматологу

Прокуратура на Камчатке проводит проверку по факту побега мужчины, обвиняемого в краже, от конвоиров, которые привезли его на лечение в стоматологию, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:31:00+03:00

2025-03-19T09:31:00+03:00

2025-03-19T09:31:00+03:00

происшествия

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Прокуратура на Камчатке проводит проверку по факту побега мужчины, обвиняемого в краже, от конвоиров, которые привезли его на лечение в стоматологию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Организована проверка по факту побега 29-летнего местного жителя, обвиняемого в шести эпизодах хищений. При конвоировании, после оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии, фигурант оттолкнул сотрудника УФСИН по Камчатскому краю и скрылся", - говорится в сообщении. Прокуратура даст правовую оценку соблюдения должностными лицами уполномоченного органа требований уголовно-исполнительного законодательства. В полиции Камчатского края сообщили, что рецидивист был задержан в одной из квартир на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском. Совместно с ним находилась женщина, объявленная в федеральный розыск. Также в квартире изъято наркотическое вещество, которое уже отправлено на экспертизу. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы". Он отправлен в СИЗО.

https://ria.ru/20231212/sud-1915256386.html

https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский