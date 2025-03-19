Каллас предложит предоставить Украине два миллиона снарядов, пишут СМИ
Reuters: Каллас предложит предоставить Украине 2 млн снарядов в четверг
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на саммите ЕС в четверг предложит предоставить Украине два миллиона снарядов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.
"Кая Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов", - отмечает агентство со ссылкой на документ.
Согласно агентству, Киев получит два миллиона снарядов, стоимостью в пять миллиардов евро, которые "доступны на рынке и могут быть отправлены в 2025 году".
"Я собираюсь представить это предложение (по поставке снарядов Киеву - ред.) европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета", - цитирует агентство письмо Каллас.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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