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Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях Газы - РИА Новости, 19.03.2025
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18:20 19.03.2025 (обновлено: 20:21 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/izrail-2006038936.html
Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях Газы
Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях Газы - РИА Новости, 19.03.2025
Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях Газы
Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:20:00+03:00
2025-03-19T20:21:00+03:00
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последние 24 часа силы ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные операции в центре сектора Газа и на юге с целью расширения зоны безопасности и создания частичного барьера между севером и югом анклава. В ходе операции силы вновь расширили контроль до центральной части коридора Нецарим", — говорится в публикации.Бойцов бригады "Голани" развернут в южной части сектора Газа для возможных дальнейших боевых действий, добавили в пресс-службе.В ночь на 18 марта в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, переговоры с палестинским движением ХАМАС теперь будут вестись только "под огнем".Министр обороны Израиля Исраэль Кац, со своей стороны, предупредил о необходимости срочной эвакуации жителей Газы и пригрозил полным разрушением анклава, если израильских заложников не освободят, а ХАМАС не выдворят.Попытка перемирияС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половину которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта, после истечения согласованного режима прекращения огня, Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивало на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях Газы

ЦАХАЛ начала наземную операцию в секторе Газа с целью расширения буферной зоны

© AP Photo / Ariel SchalitВоенная техника израильской армии
Военная техника израильской армии - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За последние 24 часа силы ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные операции в центре сектора Газа и на юге с целью расширения зоны безопасности и создания частичного барьера между севером и югом анклава. В ходе операции силы вновь расширили контроль до центральной части коридора Нецарим", — говорится в публикации.
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Бойцов бригады "Голани" развернут в южной части сектора Газа для возможных дальнейших боевых действий, добавили в пресс-службе.
В ночь на 18 марта в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, переговоры с палестинским движением ХАМАС теперь будут вестись только "под огнем".
Министр обороны Израиля Исраэль Кац, со своей стороны, предупредил о необходимости срочной эвакуации жителей Газы и пригрозил полным разрушением анклава, если израильских заложников не освободят, а ХАМАС не выдворят.
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Попытка перемирия

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половину которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
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В ночь на 2 марта, после истечения согласованного режима прекращения огня, Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха, то есть еще на полтора месяца. Он подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников — как живых, так и мертвых — в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные — живые и погибшие.

При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивало на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.
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