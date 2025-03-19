https://ria.ru/20250319/izrail--2006031413.html

Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа

Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа - РИА Новости, 19.03.2025

Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:59:00+03:00

2025-03-19T17:59:00+03:00

2025-03-19T18:16:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

сша

исраэль кац

хамас

яхья синвар

дональд трамп

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением анклава, если израильские заложники не будут освобождены, а палестинское движение ХАМАС не будет выдворено.По словам главы министерства обороны Израиля, благодаря действиям бывшего главаря ХАМАС Яхье Синвару, который был ранее ликвидирован, сектор Газа был разрушен, однако из-за действий его брата и преемника Мухаммеда Синвара анклав будет полностью уничтожен."Для жителей Газы это последнее предупреждение... Атаки ВВС на террористов ХАМАС стали лишь первым шагом. Дальше будет гораздо тяжелее и вам придется заплатить полную цену. Вскоре снова начнется эвакуация населения из зон боевых действий. Если все похищенные израильтяне не будут освобождены и ХАМАС не будет выдворен из сектора Газа, Израиль будет действовать с силой, которой вы еще не видели", - заявил Кац в обращении к жителям сектора Газа.Израильский министр призвал палестинцев прислушаться к советам президента США Дональда Трампа."Верните похищенных и избавьтесь от ХАМАС, тогда перед вами откроются другие возможности - в том числе добровольный выезд в другие части света. Альтернативой станет полное разрушение и разорение", - заключил Кац.

https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сша, исраэль кац, хамас, яхья синвар, дональд трамп