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Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа - РИА Новости, 19.03.2025
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17:59 19.03.2025 (обновлено: 18:16 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/izrail--2006031413.html
Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа
Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа - РИА Новости, 19.03.2025
Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:59:00+03:00
2025-03-19T18:16:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
сша
исраэль кац
хамас
яхья синвар
дональд трамп
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением анклава, если израильские заложники не будут освобождены, а палестинское движение ХАМАС не будет выдворено.По словам главы министерства обороны Израиля, благодаря действиям бывшего главаря ХАМАС Яхье Синвару, который был ранее ликвидирован, сектор Газа был разрушен, однако из-за действий его брата и преемника Мухаммеда Синвара анклав будет полностью уничтожен."Для жителей Газы это последнее предупреждение... Атаки ВВС на террористов ХАМАС стали лишь первым шагом. Дальше будет гораздо тяжелее и вам придется заплатить полную цену. Вскоре снова начнется эвакуация населения из зон боевых действий. Если все похищенные израильтяне не будут освобождены и ХАМАС не будет выдворен из сектора Газа, Израиль будет действовать с силой, которой вы еще не видели", - заявил Кац в обращении к жителям сектора Газа.Израильский министр призвал палестинцев прислушаться к советам президента США Дональда Трампа."Верните похищенных и избавьтесь от ХАМАС, тогда перед вами откроются другие возможности - в том числе добровольный выезд в другие части света. Альтернативой станет полное разрушение и разорение", - заключил Кац.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сша, исраэль кац, хамас, яхья синвар, дональд трамп
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, США, Исраэль Кац, ХАМАС, Яхья Синвар, Дональд Трамп
Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа

МО Израиля заявило о необходимости скорой эвакуации жителей Газы из зон боев

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением анклава, если израильские заложники не будут освобождены, а палестинское движение ХАМАС не будет выдворено.
По словам главы министерства обороны Израиля, благодаря действиям бывшего главаря ХАМАС Яхье Синвару, который был ранее ликвидирован, сектор Газа был разрушен, однако из-за действий его брата и преемника Мухаммеда Синвара анклав будет полностью уничтожен.
«
"Для жителей Газы это последнее предупреждение... Атаки ВВС на террористов ХАМАС стали лишь первым шагом. Дальше будет гораздо тяжелее и вам придется заплатить полную цену. Вскоре снова начнется эвакуация населения из зон боевых действий. Если все похищенные израильтяне не будут освобождены и ХАМАС не будет выдворен из сектора Газа, Израиль будет действовать с силой, которой вы еще не видели", - заявил Кац в обращении к жителям сектора Газа.
Израильский министр призвал палестинцев прислушаться к советам президента США Дональда Трампа.
"Верните похищенных и избавьтесь от ХАМАС, тогда перед вами откроются другие возможности - в том числе добровольный выезд в другие части света. Альтернативой станет полное разрушение и разорение", - заключил Кац.
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