Министр обороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа
МО Израиля заявило о необходимости скорой эвакуации жителей Газы из зон боев
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о необходимости скорой эвакуации жителей сектора Газы из зон боев и пригрозил полным разрушением и опустошением анклава, если израильские заложники не будут освобождены, а палестинское движение ХАМАС не будет выдворено.
По словам главы министерства обороны Израиля, благодаря действиям бывшего главаря ХАМАС Яхье Синвару, который был ранее ликвидирован, сектор Газа был разрушен, однако из-за действий его брата и преемника Мухаммеда Синвара анклав будет полностью уничтожен.
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"Для жителей Газы это последнее предупреждение... Атаки ВВС на террористов ХАМАС стали лишь первым шагом. Дальше будет гораздо тяжелее и вам придется заплатить полную цену. Вскоре снова начнется эвакуация населения из зон боевых действий. Если все похищенные израильтяне не будут освобождены и ХАМАС не будет выдворен из сектора Газа, Израиль будет действовать с силой, которой вы еще не видели", - заявил Кац в обращении к жителям сектора Газа.
Израильский министр призвал палестинцев прислушаться к советам президента США Дональда Трампа.
"Верните похищенных и избавьтесь от ХАМАС, тогда перед вами откроются другие возможности - в том числе добровольный выезд в другие части света. Альтернативой станет полное разрушение и разорение", - заключил Кац.