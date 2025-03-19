https://ria.ru/20250319/izbienie-2005886245.html

В Новокузнецке возбудили дело о халатности после избиения школьницы

В Новокузнецке возбудили дело о халатности после избиения школьницы - РИА Новости, 19.03.2025

В Новокузнецке возбудили дело о халатности после избиения школьницы

Уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц возбудили в Кузбассе после проверки информации об издевательствах семиклассниц школы в Новокузнецке над... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:16:00+03:00

2025-03-19T09:16:00+03:00

2025-03-19T09:16:00+03:00

происшествия

россия

новокузнецк

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 мар - РИА Новости. Уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц возбудили в Кузбассе после проверки информации об издевательствах семиклассниц школы в Новокузнецке над сверстницей, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором толпа подростков окружила девочку, которую одна из девочек бьет по лицу, остальные снимают это на видео. Прокуратура Кузбасса сообщила, что начала проверку на соблюдение прав несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СУСК, подписчики в соцсетях сообщили, что администрация школы №8 в Новокузнецке знает о ситуации, проводит воспитательные беседы, но проблема сохраняется уже несколько месяцев. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий способствовавших произошедшему", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241212/shkolnitsa-1988915887.html

https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

россия

новокузнецк

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происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)