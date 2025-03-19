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Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении - РИА Новости, 19.03.2025
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19:23 19.03.2025 (обновлено: 19:31 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/infljatsija-2006051113.html
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении - РИА Новости, 19.03.2025
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:23:00+03:00
2025-03-19T19:31:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении

МЭР: инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин призвал сдержать инфляцию
18 марта, 15:58
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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