https://ria.ru/20250319/infljatsija-2006051113.html
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении - РИА Новости, 19.03.2025
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:23:00+03:00
2025-03-19T19:23:00+03:00
2025-03-19T19:31:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.
https://ria.ru/20250318/putin-2005742265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении
МЭР: инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08 процента