https://ria.ru/20250319/infljatsija-2006051113.html

Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении - РИА Новости, 19.03.2025

Инфляция в России на 17 марта составила 10,08 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:23:00+03:00

2025-03-19T19:23:00+03:00

2025-03-19T19:31:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.

https://ria.ru/20250318/putin-2005742265.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)