https://ria.ru/20250319/indeks-2005906428.html
Основной индекс Стамбульской биржи упал на 6,87 процента
Основной индекс Стамбульской биржи упал на 6,87 процента - РИА Новости, 19.03.2025
Основной индекс Стамбульской биржи упал на 6,87 процента
Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:40:00+03:00
2025-03-19T10:40:00+03:00
2025-03-19T11:58:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно приостановлены и возобновятся в 10:30, следует из данных биржи. Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Согласно данным биржи, индекс BIST 100 Стамбульской биржи, показавший в марте рост до 11 тысяч пунктов, в среду после сообщений о масштабной операции правоохранителей в Стамбуле открыл торги на отметке 10060 пунктов, рухнув на 6,87% с предыдущего закрытия. "Торги временно приостановлены до 10:30", - говорится в сообщении биржи. Тем временем курс доллара к турецкой национальной валюте - лире в среду утром впервые в истории достиг 38 лир. По состоянию на 10.30 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,6%, до 38,3717 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.
https://ria.ru/20250319/zoloto-2005890916.html
https://ria.ru/20241230/aktsija-1992115720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, экономика
Основной индекс Стамбульской биржи упал на 6,87 процента
Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87 процента
АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, торги были временно приостановлены и возобновятся в 10:30, следует из данных биржи.
Ранее в среду главная прокуратура Стамбула
сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
Согласно данным биржи, индекс BIST 100 Стамбульской биржи, показавший в марте рост до 11 тысяч пунктов, в среду после сообщений о масштабной операции правоохранителей в Стамбуле открыл торги на отметке 10060 пунктов, рухнув на 6,87% с предыдущего закрытия.
"Торги временно приостановлены до 10:30", - говорится в сообщении биржи.
Тем временем курс доллара к турецкой национальной валюте - лире в среду утром впервые в истории достиг 38 лир. По состоянию на 10.30 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,6%, до 38,3717 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.