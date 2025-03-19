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Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня - РИА Новости, 19.03.2025
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12:33 19.03.2025 (обновлено: 13:30 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html
Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня
Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня - РИА Новости, 19.03.2025
Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня
Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:33:00+03:00
2025-03-19T13:30:00+03:00
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура города. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, на фоне задержания Имамоглу, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире ранее в среду на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу."Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней", - передал телеканал в новостном выпуске в прямом эфире.
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня

CNN Turk: задержанный мэр Стамбула Имамоглу останется в полиции на четыре дня

© Getty Images / Burak KaraЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Burak Kara
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура города. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, на фоне задержания Имамоглу, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире ранее в среду на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней", - передал телеканал в новостном выпуске в прямом эфире.
Полицейские ограждения в Стамбуле после задержания мэра города Экрема Имамоглу. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города
08:45
 
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