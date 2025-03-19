Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня
CNN Turk: задержанный мэр Стамбула Имамоглу останется в полиции на четыре дня
© Getty Images / Burak KaraЭкрем Имамоглу
© Getty Images / Burak Kara
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура города. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, на фоне задержания Имамоглу, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире ранее в среду на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней", - передал телеканал в новостном выпуске в прямом эфире.