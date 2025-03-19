https://ria.ru/20250319/imamoglu-2005935119.html

Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня

Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня - РИА Новости, 19.03.2025

Задержанный мэр Стамбула останется в полиции на четыре дня

Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:33:00+03:00

2025-03-19T12:33:00+03:00

2025-03-19T13:30:00+03:00

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции в течение четырех дней, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура города. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, на фоне задержания Имамоглу, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире ранее в среду на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу."Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней", - передал телеканал в новостном выпуске в прямом эфире.

https://ria.ru/20250319/stambul-2005881279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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