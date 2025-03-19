https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи - РИА Новости, 19.03.2025
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:02:00+03:00
2025-03-19T15:02:00+03:00
2025-03-19T15:03:00+03:00
суджа
тула
александр хинштейн
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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил 101-летнюю бабушку, которая пережила оккупацию ВСУ в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Врио губернатора вручил пережившей две войны пенсионерке цветы и подарки и поинтересовался о ее самочувствии. Ранее эвакуированную из Суджи 101-летнюю Ольгу Михайловну Минченко осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.
https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005985800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, тула, александр хинштейн
Суджа, Тула, Александр Хинштейн
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи
Хинштейн навестил 101-летнюю женщину, пережившую оккупацию ВСУ в Курской области