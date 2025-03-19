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Гуцул прокомментировала приговор по делу Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025
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22:41 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gutsul-2006080635.html
Гуцул прокомментировала приговор по делу Нестеровского
Гуцул прокомментировала приговор по делу Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025
Гуцул прокомментировала приговор по делу Нестеровского
Молдавские власти продолжают методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:41:00+03:00
2025-03-19T22:41:00+03:00
в мире
молдавия
александр нестеровский
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавские власти продолжают методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, комментируя приговор кишиневского суда по делу оппозиционера Александра Нестеровского. Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) ударила по Александру Нестеровскому, но этот удар — по всем, кто не согласен с нынешним режимом… Власть в Кишиневе продолжает методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию. Александр Нестеровский всегда говорил правду, защищал права простых людей, разоблачал коррупцию и преступные схемы власти. Именно за это его сегодня хотят посадить за решетку", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома автономии, который она возглавляет. По словам главы Гагаузии, 12 лет лишения свободы — это не приговор суда, это приговор самой системе, которая боится правды и борьбы за справедливость. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006041116.html
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html
https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006027268.html
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РИА Новости
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в мире, молдавия, александр нестеровский, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Александр Нестеровский, Евгения Гуцул
Гуцул прокомментировала приговор по делу Нестеровского

Гуцул: Кишинев уничтожает всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавские власти продолжают методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, комментируя приговор кишиневского суда по делу оппозиционера Александра Нестеровского.
Суд в Кишиневе в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Защита обжалует решение кишиневского суда по Нестеровскому
Вчера, 18:29
"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) ударила по Александру Нестеровскому, но этот удар — по всем, кто не согласен с нынешним режимом… Власть в Кишиневе продолжает методично уничтожать всех, кто имеет мужество противостоять ее беззаконию. Александр Нестеровский всегда говорил правду, защищал права простых людей, разоблачал коррупцию и преступные схемы власти. Именно за это его сегодня хотят посадить за решетку", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома автономии, который она возглавляет.
По словам главы Гагаузии, 12 лет лишения свободы — это не приговор суда, это приговор самой системе, которая боится правды и борьбы за справедливость.
Сторонники молдавского оппозиционера Александра Нестеровского у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники Нестеровского собрались у здания суда в Кишиневе
Вчера, 17:09
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство.
Ранее адвокат Нестеровского заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
Вчера, 17:42
 
В миреМолдавияАлександр НестеровскийЕвгения Гуцул
 
 
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