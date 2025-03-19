https://ria.ru/20250319/gru-2006025051.html

Любовник из ГРУ. В постели с двумя Кеннеди и британским военным министром

Любовник из ГРУ. В постели с двумя Кеннеди и британским военным министром - РИА Новости, 19.03.2025

Любовник из ГРУ. В постели с двумя Кеннеди и британским военным министром

Любовные похождения давно стали мощным оружием в тайных войнах мировых разведок. И советский разведчик Евгений Иванов это прекрасно понимал. Благодаря своим... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:33:00+03:00

2025-03-19T18:33:00+03:00

2025-03-19T18:33:00+03:00

справки

лондон

великобритания

сша

джеймс бонд

светлана аллилуева (лана питерс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006036065_0:488:2054:1643_1920x0_80_0_0_6608d29ab2cacf6a020a1950cd732eeb.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любовные похождения давно стали мощным оружием в тайных войнах мировых разведок. И советский разведчик Евгений Иванов это прекрасно понимал. Благодаря своим любовницам он получил доступ к важнейшим секретам Лондона, а также спровоцировал самый громкий политический и сексуально-шпионский скандал XX века — "дело Профьюмо". Также, образно выражаясь, наш разведчик сумел "побывать в спальнях" братьев Кеннеди.Праправнук КутузоваКапитана третьего ранга, заместителя советского военно-морского атташе в Великобритании Евгения Иванова до сих пор называют на Западе "русским Джеймсом Бондом".Высокий, статный, спортивного телосложения, он умел входить в доверие к людям, очень нравился женщинам.Родился будущий разведчик в 1926 году в Пскове. Интересная деталь: он приходился праправнуком прославленному русскому полководцу Михаилу Кутузову.Евгений был женат на Майе Горкиной, дочери председателя Верховного суда СССР Александра Горкина. Дружил с Василием Сталиным, в юности встречался со Светланой Аллилуевой.Прирожденный разведчик и умелый импровизатор, Иванов не боялся действовать на собственный страх и риск, порой без санкции руководства и в нарушение всех правил социалистического "кодекса разведчика".Одна любовница на двоихВ 1955 году Иванова отправляют в Лондон, где он быстро становится своим среди представителей британского истеблишмента. Во многом это произошло благодаря знакомству со Стивеном Уордом, модным врачом-остеопатом, имевшим солидную клиентуру из ведущих политиков, общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса.Клиентов-мужчин Стивен привлекал не только медицинскими познаниями. Ушлый доктор подобрал себе несколько симпатичных девушек и активно толкал их в объятия высокопоставленных особ.По сути, Стивен Уорд организовал у себя в особняке высококлассный бордель для английской элиты.В свои сети, а попутно и в сети советской разведки ему удалось заманить британского военного министра Джона Профьюмо.Восьмого июля 1961 года Уорд познакомил Джона с 19-летней танцовщицей и моделью Кристин Килер, которая также была любовницей Иванова.Профьюмо стал встречаться с Кристин, хоть и был женат. А советский разведчик через нее узнавал военные секреты.Кристин заранее предупреждала Иванова, когда министра не будет дома, и тот наведывался к его супруге, с которой был на дружеской ноге. А пока женщина готовила ему чай, успевал просматривать документы из сейфа, дубликат ключа от которого сделали по слепку, переданному Кристин.В постели с двумя КеннедиЛюбовница военного министра была далеко не единственной ценной знакомой из команды красавиц доктора Уорда. Среди подопечных "доктора-сводника" была Мариэлла Новотна.В возрасте 19 лет она приехала в США, куда ее заманили, пообещав работу рекламной моделью на ведущих телеканалах. Однако продюсер Гарри Алан Тауэрс ее обманул, заставив заниматься проституцией с ВИП-клиентами.Во время американских похождений Мариэлла переспала с братьями Кеннеди Робертом и Джоном, один впоследствии стал президентом США, а также умудрилась получить документальное подтверждение своей интимной связи с ними.Затем Мариэлла вернулась в Лондон, стала работать с Уордом. На одной из вечеринок она попросила Иванова помочь с визой на родину своего отца - в Прагу. Тогда шла холодная война, между двумя лагерями стоял железный занавес, через который пробраться было проблематично.Взамен обещала передать компромат на бывших любовников —братьев Кеннеди.Иванов немедленно доложил об этом в Центр. Но ему ответили, что ГРУ занимается военной разведкой, а большая политика — сфера КГБ, и Мариэллу Новотну передали резиденту комитета.Пять выстрелов и жуткий скандалНо вернемся к Кристин Килер, которая была, как и невероятным успехом советского разведчика, так и причиной его провала. В конце 1962-го любвеобильная девушка познакомилась с Джонни Эджкомбом, весьма неуравновешенным типом.Когда Килер порвала с ним отношения в декабре 1962 года, Эджкомб появился у дома Уорда, где Кристин временно искала убежище, и пять раз выстрелил в здание. В Англии, где даже полицейские ходят без оружия - событие из ряда вон выходящее.Опытные журналисты мертвой хваткой вцепились в Кристин, и она "поплыла", рассказав кучу сенсаций, в том числе и о связях с военным министром и Ивановым.В результате разразился скандал, который серьезно подмочил репутацию всего кабинета министров Гарольда Макмиллана, что стало одной из причин его отставки в октябре 1963 года.Кроме того, Консервативная партия, в которую входили эти политики, не сумела победить лейбористов на парламентских выборах 1964 года.

лондон

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, лондон, великобритания, сша, джеймс бонд, светлана аллилуева (лана питерс)