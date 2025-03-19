Любовник из ГРУ. В постели с двумя Кеннеди и британским военным министром
© George StroudМодель и танцовщица Кристин Килер, 1963 год
© George Stroud
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Любовные похождения давно стали мощным оружием в тайных войнах мировых разведок. И советский разведчик Евгений Иванов это прекрасно понимал. Благодаря своим любовницам он получил доступ к важнейшим секретам Лондона, а также спровоцировал самый громкий политический и сексуально-шпионский скандал XX века — "дело Профьюмо". Также, образно выражаясь, наш разведчик сумел "побывать в спальнях" братьев Кеннеди.
Праправнук Кутузова
Капитана третьего ранга, заместителя советского военно-морского атташе в Великобритании Евгения Иванова до сих пор называют на Западе "русским Джеймсом Бондом".
Высокий, статный, спортивного телосложения, он умел входить в доверие к людям, очень нравился женщинам.
Дипломат и разведчик Евгений Иванов
Дипломат и разведчик Евгений Иванов
Родился будущий разведчик в 1926 году в Пскове. Интересная деталь: он приходился праправнуком прославленному русскому полководцу Михаилу Кутузову.
Евгений был женат на Майе Горкиной, дочери председателя Верховного суда СССР Александра Горкина. Дружил с Василием Сталиным, в юности встречался со Светланой Аллилуевой.
Прирожденный разведчик и умелый импровизатор, Иванов не боялся действовать на собственный страх и риск, порой без санкции руководства и в нарушение всех правил социалистического "кодекса разведчика".
Одна любовница на двоих
В 1955 году Иванова отправляют в Лондон, где он быстро становится своим среди представителей британского истеблишмента. Во многом это произошло благодаря знакомству со Стивеном Уордом, модным врачом-остеопатом, имевшим солидную клиентуру из ведущих политиков, общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса.
© Getty Images / Evening StandardВрач-остеопат Стивен Уорд, 1963 год
© Getty Images / Evening Standard
Врач-остеопат Стивен Уорд, 1963 год
Клиентов-мужчин Стивен привлекал не только медицинскими познаниями. Ушлый доктор подобрал себе несколько симпатичных девушек и активно толкал их в объятия высокопоставленных особ.
По сути, Стивен Уорд организовал у себя в особняке высококлассный бордель для английской элиты.
В свои сети, а попутно и в сети советской разведки ему удалось заманить британского военного министра Джона Профьюмо.
Восьмого июля 1961 года Уорд познакомил Джона с 19-летней танцовщицей и моделью Кристин Килер, которая также была любовницей Иванова.
© Getty Images / MirrorpixПремьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, 1963 год
© Getty Images / Mirrorpix
Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, 1963 год
Профьюмо стал встречаться с Кристин, хоть и был женат. А советский разведчик через нее узнавал военные секреты.
Кристин заранее предупреждала Иванова, когда министра не будет дома, и тот наведывался к его супруге, с которой был на дружеской ноге. А пока женщина готовила ему чай, успевал просматривать документы из сейфа, дубликат ключа от которого сделали по слепку, переданному Кристин.
© Getty Images / Central PressМодель и танцовщица Кристин Килер, 1963 год
© Getty Images / Central Press
Модель и танцовщица Кристин Килер, 1963 год
В постели с двумя Кеннеди
Любовница военного министра была далеко не единственной ценной знакомой из команды красавиц доктора Уорда. Среди подопечных "доктора-сводника" была Мариэлла Новотна.
В возрасте 19 лет она приехала в США, куда ее заманили, пообещав работу рекламной моделью на ведущих телеканалах. Однако продюсер Гарри Алан Тауэрс ее обманул, заставив заниматься проституцией с ВИП-клиентами.
© Getty Images / Jimmy SimeВоенный министр Великобритании Джон Профьюмо
© Getty Images / Jimmy Sime
Военный министр Великобритании Джон Профьюмо
Во время американских похождений Мариэлла переспала с братьями Кеннеди Робертом и Джоном, один впоследствии стал президентом США, а также умудрилась получить документальное подтверждение своей интимной связи с ними.
Затем Мариэлла вернулась в Лондон, стала работать с Уордом. На одной из вечеринок она попросила Иванова помочь с визой на родину своего отца - в Прагу. Тогда шла холодная война, между двумя лагерями стоял железный занавес, через который пробраться было проблематично.
Взамен обещала передать компромат на бывших любовников —братьев Кеннеди.
© AP PhotoДжон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди, 1960 год
© AP Photo
Джон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди, 1960 год
Иванов немедленно доложил об этом в Центр. Но ему ответили, что ГРУ занимается военной разведкой, а большая политика — сфера КГБ, и Мариэллу Новотну передали резиденту комитета.
Пять выстрелов и жуткий скандал
Но вернемся к Кристин Килер, которая была, как и невероятным успехом советского разведчика, так и причиной его провала. В конце 1962-го любвеобильная девушка познакомилась с Джонни Эджкомбом, весьма неуравновешенным типом.
© Getty Images / Terry FincherБританский джазовый промоутер Джонни Эджкомб выезжает из тюрьмы Уандсворт, 1963 год
© Getty Images / Terry Fincher
Британский джазовый промоутер Джонни Эджкомб выезжает из тюрьмы Уандсворт, 1963 год
Когда Килер порвала с ним отношения в декабре 1962 года, Эджкомб появился у дома Уорда, где Кристин временно искала убежище, и пять раз выстрелил в здание. В Англии, где даже полицейские ходят без оружия - событие из ряда вон выходящее.
Опытные журналисты мертвой хваткой вцепились в Кристин, и она "поплыла", рассказав кучу сенсаций, в том числе и о связях с военным министром и Ивановым.
© Getty Images / Reg BurkettМодель и танцовщица Кристин Килер
© Getty Images / Reg Burkett
Модель и танцовщица Кристин Килер
В результате разразился скандал, который серьезно подмочил репутацию всего кабинета министров Гарольда Макмиллана, что стало одной из причин его отставки в октябре 1963 года.
Кроме того, Консервативная партия, в которую входили эти политики, не сумела победить лейбористов на парламентских выборах 1964 года.