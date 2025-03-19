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Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу - РИА Новости, 19.03.2025
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14:01 19.03.2025 (обновлено: 14:05 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005963733.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу
Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу - РИА Новости, 19.03.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:01:00+03:00
2025-03-19T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу

Госдума приняла в I чтении закон о призыве на срочную службу в течение года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
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